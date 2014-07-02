Perie de putere pentru curatarea cu aburi

Nu mai este nevoie de frecare plictisitoare! Peria turbo cu aburi permite o curățare fără efort în jumătate din timp. Vă ușurează considerabil munca, în special atunci când curățați crăpăturile, îmbinările și colțurile.

Perie turbo cu abur pentru o curățare fără efort în jumătate din timp. Acțiunea puternică de curățare elimină necesitatea de a freca. Peria vibrează pentru a asista acțiunea de curățare a aburului pentru îndepărtarea ușoară a murdăriei. Peria turbo cu abur Kärcher curăță în crăpături, colțuri și margini în jumătate din timp

Caracteristici si beneficii
Perii oscilante
  • Creste puterea de curatare a vaporilor cu - 50% curatare rapida
  • Curatare economica si fara probleme chiar si in cazul spatiilor greu accesibile ca rosturi, colturi, etc.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 200 x 125 x 45
Domenii de intrebuintare
  • Chiar și murdăria persistentă
  • Pubele
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
  • Chiuvetă
  • Fitinguri
  • Suprafețe de lucru în bucătărie
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova