Perie de putere pentru curatarea cu aburi
Nu mai este nevoie de frecare plictisitoare! Peria turbo cu aburi permite o curățare fără efort în jumătate din timp. Vă ușurează considerabil munca, în special atunci când curățați crăpăturile, îmbinările și colțurile.
Perie turbo cu abur pentru o curățare fără efort în jumătate din timp. Acțiunea puternică de curățare elimină necesitatea de a freca. Peria vibrează pentru a asista acțiunea de curățare a aburului pentru îndepărtarea ușoară a murdăriei. Peria turbo cu abur Kärcher curăță în crăpături, colțuri și margini în jumătate din timp
Caracteristici si beneficii
Perii oscilante
- Creste puterea de curatare a vaporilor cu - 50% curatare rapida
- Curatare economica si fara probleme chiar si in cazul spatiilor greu accesibile ca rosturi, colturi, etc.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|200 x 125 x 45
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Chiar și murdăria persistentă
- Pubele
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
- Chiuvetă
- Fitinguri
- Suprafețe de lucru în bucătărie