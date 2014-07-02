Струйная трубка MP 160 Multi Power для К 7
Для моек серии K 7. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.
Трубка Multi Power для моек серии K 6 – K 7 формирует струи 5 видов: низкого давления (для нанесения чистящего средства), точечную, веерную и роторную высокого давления, а также расширенную веерную меньшего давления. Выбор струи производится поворотом наконечника трубки.
Особенности и преимущества
5 типов распыления
- 5 в 1: пять различных типов распыления в одной трубке
- Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Удобное положение в руке
- Удобное управление
Плавная регулировка
- Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,51
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,577
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|447 x 57 x 57
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Области применения
- Транспортные средства
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Изгороди