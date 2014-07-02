Струйная трубка MP 160 Multi Power для К 7

Для моек серии K 7. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.

Трубка Multi Power для моек серии K 6 – K 7 формирует струи 5 видов: низкого давления (для нанесения чистящего средства), точечную, веерную и роторную высокого давления, а также расширенную веерную меньшего давления. Выбор струи производится поворотом наконечника трубки.

Особенности и преимущества
5 типов распыления
  • 5 в 1: пять различных типов распыления в одной трубке
  • Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Удобное положение в руке
  • Удобное управление
Плавная регулировка
  • Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,51
Вес (с упаковкой) (кг) 0,577
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 447 x 57 x 57

Видео

Области применения
  • Транспортные средства
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Изгороди
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