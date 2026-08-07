Cu ambele învelitori care sunt incluse în set și care sunt fabricate din microfibre de înaltă calitate, murdăria și grăsimea pot fi dizlocate și colectate cu rezultate și mai bune atunci când se utilizează duza de mână. Ideale pentru murdăria persistentă și deosebit de dificilă din băi și bucătării. Chiar și murdăria grea poate fi îndepărtată fără efort de pe plită. Mulțumită șnurului elastic integrat, montarea acesteia pe duza de mână și scoaterea acesteia este o joacă de copii. În plus, acesta garantează că capacul este ținut în siguranță pe duza de mână în timpul curățării.