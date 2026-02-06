HK 4 Set furtun de înaltă presiune + pistol de declanșare
Set cu furtun de 4 metri, potrivit pentru toate aparatele Kärcher K 2 de spalat cu presiune, fabricate dupa 1992 (cu excepția aparatelor cu tambur). Include un pistol de înaltă presiune și un adaptor cu conectare rapida.
Set-ul include un furtun de 4 metri, pistol ergonomic de înaltă presiune și adaptor cu conectare rapida la aparatul K 2. Set-ul ideal pentru toate aparatele de spalat cu presiune, fabricate începând cu 1992 (cu excepția aparatelor cu tambur pentru furtun).
Caracteristici si beneficii
Adaptoare
- Decuplare simplă a furtunului de presiune de la pistolul de pulverizare și de la aparat.
Furtun de inalta presiune
- Cu adaptoare Quick Connect pentru cuplare rapidă.
Pistol de presiune ridicată
- Pentru lucru ergonomic
Specificații tehnice
Date tehnice
|Temperatură (°C)
|max. 40
|Presiunea maximă (bar)
|120
|Lungime (m)
|4
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|551 x 190 x 188