Husa pentru masa de calcat
Husa pentru masa de calcat, din bumbac si burete, pentru o permeabilitate de aer mai mare si o penetrare de aburi a hainelor mai buna. Husa ofera rezultate impecabile la calcat.
Husa de masa de calcat din bumbac cu captuseala din spuma. Husa asigura o suprafata de calcare neteda si o penetrare optima a aburilor. Husa ideala pentru rezultate perfecte de calcare - ideala pentru masa de calcat AB 1000.
Caracteristici si beneficii
Material de înaltă calitate
- Rufele se calca fara cute
- Permeabilitate optima la aburi si aer
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1200 x 380 x 5