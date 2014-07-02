Husa pentru masa de calcat

Husa pentru masa de calcat, din bumbac si burete, pentru o permeabilitate de aer mai mare si o penetrare de aburi a hainelor mai buna. Husa ofera rezultate impecabile la calcat.

Husa de masa de calcat din bumbac cu captuseala din spuma. Husa asigura o suprafata de calcare neteda si o penetrare optima a aburilor. Husa ideala pentru rezultate perfecte de calcare - ideala pentru masa de calcat AB 1000.

Caracteristici si beneficii
Material de înaltă calitate
  • Rufele se calca fara cute
  • Permeabilitate optima la aburi si aer

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 2,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1200 x 380 x 5
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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