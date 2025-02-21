Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350
С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.
Т 350 оснащен широким спектром функций для легкого и качественного удаления загрязнений. Удлинительные трубки позволяют очищать поверхность без усилий, регулировка давления позволяет выбирать необходимое давление для очистки. Новый Т 350 идеально подходит для чистки поверхности из дерева и камня. Подходит к аппаратам высокого давления Karcher серии К 2 - К 7.
Особенности и преимущества
Два вращающихся сопла
- Идеально для уборки больших площадей
Брызговик
- Уборка без брызг
Регулировка давления
- Плавная регулировка давления для различных задач чистки
- Очистка чувствительных поверхностей
Рукоятка
- Легкая очистка вертикальных поверхностей
Эффект "воздушной подушки"
- Очиститель поверхностей парит над полом и гарантирует идеальную чистоту
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|1,485
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,847
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|712 x 280 x 971
Области применения
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Террасы
- Гаражные ворота
- Фасады небольших домов
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Очистка дорожек
