Sudové čerpadlo BP 1 Barrel
Praktické čerpadlo do sudu BP 1 Barrel vám ušetří námahu s nošením těžkých konví. Snadno se ovládá, a navíc šetří drahocennou pitnou vodu.
Zalévání dešťovou vodou nikdy nebylo jednodušší. Místo dřiny s těžkými konvemi zkrátka připojíte k čerpadlu BP 1 Barrel zahradní hadici a zalijete celý pozemek. Šetří tím tak vaše záda, pitnou vodu, ale i vaši peněženku. Například dešťová voda navíc zahradu potěší víc, jak ta pitná – obsahuje důležité živiny pro rostliny. Výkonný přístroj za hodinu přečerpá téměř 3800 l vody. Spínač čerpadla jednoduše přichytíte k okraji sudu, takže přístroj snadno zapnete, i když je pod vodou. Díky hadici s nastavitelnou délkou se čerpadlo navíc lehce přizpůsobí velikosti každého sudu. Plovákový spínač může také volně plavat ve vodě, odkud řídí chod zařízení podle aktuální výšky hladiny. Kromě toho chrání čerpadlo před chodem na sucho. Životnost přístroje prodlužuje také vestavěný předfiltr, který brání vniknutí nečistot do motoru.
Charakteristické znaky a výhody
Flexibilní upevnění na okraj suduPerfektní uchycení na každém sudu díky nejvyšší přizpůsobivosti.
Vestavěný spínač/vypínač v plovákovém spínačiPro pohodlné ovládání čerpadla přímo na držáku.
Vestavěný předfiltrChrání čerpadlo před nečistotami a zvyšuje tím jeho životnost a funkční spolehlivost.
Možnost prodloužení hadice
- Přizpůsobení různým hloubkám sudů.
Plovákový spínač
- Při regulaci činnosti čerpadla závislé na hladině vody, jakož i pro ochranu před chodem nasucho.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|400
|Průtok max. (l/h)
|< 3800
|Dodání do (m)
|11
|Tlak (bar)
|max. 1,1
|Ponorná hloubka (m)
|max. 7
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Připojovací kabel (m)
|10
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|135 x 170 x 520
Vybavení
- Komfortní držadlo
- Možnost upevnění
- Hadice s prodloužením délky
- Včetně předfiltru
- Integrovaný spínač
- Regulační a uzavírací ventil
- Jednoduchá definice spínací výšky: ano
- Plovákový spínač
Videa
Oblasti použití
- Pro zalévání zahrady dešťovou vodou
Příslušenství
Náhradní díly BP 1 Barrel
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.