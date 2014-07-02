Podlahová péče na parkety uzavřené/laminát/korek RM 531, 1l

Optimální péče a perfektní ochrana pro uzavřené parkety, laminátové a korkové podlahy. Stopy po chození jsou odstraněny, pečující film je obnoven a podlaha obdrží jemně matný lesk. Upozornění: Ošetřené podlahy nechte 24 hodin vytvrdit, nenanášejte na ně žádnou vodu, nešoupejte po nich žádný nábytek, nevstupujte na ně s botami. Chraňte přípravek před mrazem.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 6
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 100 x 100 x 215
Oblasti použití
  • Uzamčené parkety
  • Laminátové podlahy
  • Korkové podlahy