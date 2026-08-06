RM 500 ČISTIČ SKEL 500ML

Čistič skel v koncentrátu pro čištění všech voděodolných hladkých povrchů bez zanechávání šmouh. Odstraňuje i odolné nečistoty jako mastný film, hmyz, kožní maz a emisní znečištění.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 65 x 65 x 210
Vlastnosti
  • Čištění beze šmouh
  • Mimořádně šetrný k materiálům
  • Příjemná vůně.
  • Dobrá smáčivost
  • Použitelný i pro manuální zpracování.
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Vyrobeno v Německu
RM 500, čistič skel, 500ml
RM 500, čistič skel, 500ml
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Varování
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Oblasti použití
  • Okna a skleněné plochy
  • Dělená okna
  • Zrcadla
  • Skleněné stoly
  • Sprchové kouty