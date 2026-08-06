RM 500 ČISTIČ SKEL 500ML
Čistič skel v koncentrátu pro čištění všech voděodolných hladkých povrchů bez zanechávání šmouh. Odstraňuje i odolné nečistoty jako mastný film, hmyz, kožní maz a emisní znečištění.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (ml)
|500
|Jednotka balení (Kusy)
|8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|65 x 65 x 210
Vlastnosti
- Čištění beze šmouh
- Mimořádně šetrný k materiálům
- Příjemná vůně.
- Dobrá smáčivost
- Použitelný i pro manuální zpracování.
- Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
- Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
- Vyrobeno v Německu
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Varování
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Okna a skleněné plochy
- Dělená okna
- Zrcadla
- Skleněné stoly
- Sprchové kouty