Parní čističe Deluxe
Jsou silné, připravené i na generální úklid, a přesto se snadno skladují díky kompaktním rozměrům. To je základní výhoda všech parních čističů s označením Deluxe. Samozřejmostí je i vysoká účinnost v oblasti hygieny: zničí 99,99 % všech obalených virů* a bakterií**, které se běžně vyskytují v domácnostech.
Rychlý přehled technických údajů pro snadný výběr:
Plošný výkon na jedno naplnění nádrže:
SC 2 Deluxe
75 m2
SC 3 Deluxe
75 m2
SC 4 Deluxe
130 m2
SC 5 Deluxe
130 m2
Doba zahřívání kotlíku:
SC 2 Deluxe
6,5 minut
SC 3 Deluxe
30 sekund
SC 4 Deluxe
3 minuty
SC 5 Deluxe
3 minuty
Maximální tlak bar:
SC 2 Deluxe
3,2 bar
SC 3 Deluxe
3,5 bar
SC 4 Deluxe
4 bar
SC 5 Deluxe
4 bar
Odnímatelná nádrž pro nepřerušovanou práci:
SC 2 Deluxe
ne
SC 3 Deluxe
ano
SC 4 Deluxe
ano
SC 5 Deluxe
ano
Odvápňovací kartuše:
SC 2 Deluxe
ne
SC 3 Deluxe
ano
SC 4 Deluxe
ne
SC 5 Deluxe
ne
Parní čističe Deluxe produkty:
Výhody a rozdíly v jednotlivých modelech
SC 2 Deluxe
Kompaktní parní čistič SC 2 Deluxe s osvětleným LED kroužkem pro zobrazení provozního režimu.
- Plošný výkon na jedno naplnění nádrže: 75 m2
- Doba zahřívání: 6,5 min
- Max tlak: 3,2 bar
SC 3 Deluxe
SC 3 Deluxe s LED podsvíceným prstencem a praktickým uložením příslušenství čistí bez přerušení díky trvale doplňovatelné nádrži na vodu. Ulehčuje i péči o čistič - odvápňovací kartuše je součástí balení.
- Plošný výkon na jedno naplnění nádrže: 75 m2
- Doba zahřívání: 30 s
- Max tlak: 3,5 bar
SC 4 Deluxe
SC 4 Deluxe s LED podsvíceným prstencem a praktickým systémem uložením příslušenství čistí snadno a rychle, a to bez nutnosti přerušení práce díky kdykoliv doplnitelné nádržce na vodu.
- Plošný výkon na jedno naplnění nádrže: 130 m2
- Doba zahřívání: 3 min
- Max tlak: 4 bar
SC 5 Deluxe Signature Line
SC 5 Deluxe Signature je to nejlepší z naší nabídky parníhc čističů navíc ve speciální edici, která obsahuje širší vybavení. Po registraci lze prodloužit záruku o 1 rok navíc.
- Plošný výkon na jedno naplnění nádrže: 130 m2
- Doba zahřívání: 3 min
- Max tlak: 4 bar
* Testy ukázaly, že při bodovém čištění v přímém kontaktu s čištěným povrchem po dobu 30 sekund při max. výkonu páry lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: virus vakcínie Ankara).
** Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry, a to za přímého kontaktu s čištěným povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).
