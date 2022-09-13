Parní čističe Deluxe

Jsou silné, připravené i na generální úklid, a přesto se snadno skladují díky kompaktním rozměrům. To je základní výhoda všech parních čističů s označením Deluxe. Samozřejmostí je i vysoká účinnost v oblasti hygieny: zničí 99,99 % všech obalených virů* a bakterií**, které se běžně vyskytují v domácnostech.

Rychlý přehled technických údajů pro snadný výběr:

Plošný výkon na jedno naplnění nádrže:

SC 2 Deluxe

75 m2

SC 3 Deluxe

75 m2

SC 4 Deluxe

130 m2

SC 5 Deluxe

130 m2

Doba zahřívání kotlíku:

SC 2 Deluxe

6,5 minut

SC 3 Deluxe

30 sekund

SC 4 Deluxe

3 minuty

SC 5 Deluxe

3 minuty

Maximální tlak bar:

SC 2 Deluxe

3,2 bar

SC 3 Deluxe

3,5 bar

SC 4 Deluxe

4 bar

SC 5 Deluxe

4 bar

Odnímatelná nádrž pro nepřerušovanou práci:

SC 2 Deluxe

ne

SC 3 Deluxe

ano

SC 4 Deluxe

ano

SC 5 Deluxe

ano

Odvápňovací kartuše:

SC 2 Deluxe

ne

SC 3 Deluxe

ano

SC 4 Deluxe

ne

SC 5 Deluxe

ne

Parní čističe Deluxe produkty:

Výhody a rozdíly v jednotlivých modelech

SC 2 Deluxe

SC 2 Deluxe 

Kompaktní parní čistič SC 2 Deluxe s osvětleným LED kroužkem pro zobrazení provozního režimu.

  • Plošný výkon na jedno naplnění nádrže: 75 m2
  • Doba zahřívání: 6,5 min
  • Max tlak: 3,2 bar
SC 3 Deluxe EasyFix

SC 3 Deluxe

SC 3 Deluxe s LED podsvíceným prstencem a praktickým uložením příslušenství čistí bez přerušení díky trvale doplňovatelné nádrži na vodu. Ulehčuje i péči o čistič - odvápňovací kartuše je součástí balení.

  • Plošný výkon na jedno naplnění nádrže: 75 m2
  • Doba zahřívání: 30 s
  • Max tlak: 3,5 bar
SC 4 Deluxe EasyFix

SC 4 Deluxe

SC 4 Deluxe s LED podsvíceným prstencem a praktickým systémem uložením příslušenství čistí snadno a rychle, a to bez nutnosti přerušení práce díky kdykoliv doplnitelné nádržce na vodu.

  • Plošný výkon na jedno naplnění nádrže: 130 m2
  • Doba zahřívání: 3 min
  • Max tlak: 4 bar
SC 5 Deluxe Signature Line

SC 5 Deluxe Signature Line

SC 5 Deluxe Signature je to nejlepší z naší nabídky parníhc čističů navíc ve speciální edici, která obsahuje širší vybavení. Po registraci lze prodloužit záruku o 1 rok navíc.

  • Plošný výkon na jedno naplnění nádrže: 130 m2
  • Doba zahřívání: 3 min
  • Max tlak: 4 bar

* Testy ukázaly, že při bodovém čištění v přímém kontaktu s čištěným povrchem po dobu 30 sekund při max. výkonu páry lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: virus vakcínie Ankara).

** Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry, a to za přímého kontaktu s čištěným povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).

