Čištění fasád
Společnost Kärcher nabízí vhodné přístroje nejen pro domácnost. I samotný dům se časem zašpiní a s přístroji Kärcher může získat svůj ztracený lesk.
Vysokotlaké čištění s "wow" efektem: Řada K7
Řada K 7 udělá i z většího čištění snadnou záležitost. Těmito výkonnými přístroji lze bez problémů, důkladně a s úsporou času odstranit i ty nejodolnější ulpívající nečistoty. Užitečné vlastnosti produktů, jako jsou např. QuickConnect, systém Plug´n´Clean a navíjení hadice, splní všechna přání a udělají z práce čisté potěšení.
Vhodné stroje a příslušenství
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