Tipy pro použití

Lidé na celém světě stráví úklidem přibližně 3 hodiny a 20 minut týdně – dle celosvětové studie o úklidu, která byla provedena naší společností. Pro čistý domov je zapotřebí mnoho čisticích pomocníků. Ať už uvnitř nebo venku: s tipy na správné použití bude práce hotová rychleji a vy budete mít více volného času. V tomto oddíle naleznete tematicky uspořádané tipy pro čištění. Pokud nenaleznete tip pro čištění, jaký byste potřebovali, kontaktujte nás.

Venkovní prostory a zahrada

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Čistá výbava na cestách

Sbalte si turistické boty, sedněte na kolo a vydejte se do krajiny. Abyste se rychle zbavili prachu a bahna na vašem vybavení (boty, kolo, neopren), Kärcher nabízí několik tipů a praktického pomocníka pro téměř každou situaci: mobilní nízkotlaký čistič OC 3.

mytí auta svépomocí tip

Mytí auta svépomocí

Je stále obtížnější dívat se skrz špinavé čelní sklo auta? Nebo zanechalo vaše dítě množství drobečků a písku na zadních sedačkách? Nejpozději v tuto chvíli nastal opět čas pro důkladné vyčištění auta zevnitř a zvenku. Se správným vybavením je to hračka – a ještě vás to bude bavit.

jarní úklid

Když je jarní úklid hračkou

Jaro už je tady. Pro mnohé se stal důkladný úklid po studeném ročním období tradicí. Co všechno takový jarní úklid představuje? A jaké prostředky a pomocníci jsou zapotřebí?

úklid před zimou

Před zimou: Úklid domu a zahrady

Léto končí, teplé dny na terase jsou sečteny a v zahradě již toho není moc na práci. Právě teď je správný čas, kdy připravit zahradní nábytek a nářadí na zimní odpočinek. Ukážeme vám jak na to!

čištění automobilu

Čištění exteriérů vozidel

Zde najdete vhodné produkty a příslušenství pro rychlé a důkladné čištění Vašeho automobilu.

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Čištění interiérů vozidel

Multifunkční vysavače a tepovače Kärcher vám pomohou k zářivě čistému interiéru vašeho vozu.

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Čištění teras

Pro opětovně čistou terasu po proběhlé zimě najdete vhodné přístroje a příslušenství zde.

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Zahradní zavlažování

Díky dálkovému ovládání zavlažujete s našimi zahradními čerpadly velké plochy zcela automaticky.

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Zametání

Sbohem koštěti a zametací lopatce: Se zametacími stroji lze zametat chodníky a cesty, vjezdy a dvory až pětkrát rychleji než koštětem a lopatkou.

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Mechem zarostlé chodníkové dlaždice

Rotační trysky Kärcher jsou ideální k odmechování povrchů dlaždic.

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Čištění zahradního nábytku

Nevzhledné skvrny na zahradním nábytku - např. díky emisím nebo nánosy z minulé zimy - odstraníte pomocí našich vysokotlakých čističů.

Čištění potrubí

Čištění potrubí

Sada na čištění potrubí je ideální k uvolnění ucpaných potrubí ve venkovní i vnitřní oblasti.

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Čištění fasád

Společnost Kärcher nabízí vhodné přístroje nejen pro domácnost. I samotný dům se časem zašpiní a s přístroji Kärcher může získat svůj ztracený lesk.

Vnitřní prostory

krbová kamna

Jak se čistí krbová kamna

Pokud vlastníte krbová kamna, můžete se v zimním období těšit na příjemné chvíle pohody u ohně. Abychom si mohli uklidňující teplo a plápolání plamenů užít naplno, je potřeba dodržovat několik zásad.

podlahy péče

Program péče o podlahu

Ušlechtilé parkety, robustní dlažba nebo praktické linoleum – pro každý požadavek bydlení existuje správná podlaha. Ale jak přesto zůstanou různé podlahové krytiny trvale pěkné? Dáme vám několik tipů pro váš byt.

čistá okna

Čistá okna jako královská disciplína

Velká okna a jejich dostatečný počet prosvětlí domov a dodá mu zároveň přátelský vzhled. Déšť, pyly a jemný prach je však rychle znečistí a zkazí výhled. Okna musí také ledacos vydržet, neboť především děti a domácí zvířata často zanechají otisky a skvrny na okenních tabulích. S následujícími tipy se vám čištění oken zdaří beze šmouh.

jarní úklid

Když je jarní úklid hračkou

Zima se pomalu chýlí ke konci a jaro stojí přede dveřmi. Pro mnohé se stal důkladný úklid po studeném ročním období tradicí. Dobrá předsevzetí jsou ještě čerstvá a potřeba zahájit rok s elánem je skvělým předpokladem pro to, jak vzít jarní úklid útokem. Co všechno takový jarní úklid představuje? A jaké prostředky a pomocníci jsou zapotřebí? Jak zvládnout vše okolo domu rychle a efektivně, to ukazují následující tipy.

čištění s párou

Čištění s párou

Zde najdete celé množství tipů k možnostem použití parního čističe: Zcela snadné čištění podlah, spár, armatur, koupelen a WC, oken a zrcadel, kuchyní a mnoha dalšího.

5 tipů pro čistou domácnost s domácími mazlíčky

5 tipů pro čistou domácnost s domácími mazlíčky

Domácí zvířata přinášejí do vlastních čtyř stěn nejen život, ale občas i trochu nepořádku. Ať již máte psa, který zablácenými tlapkami přejde po čerstvě vytřené podlaze, kočku, která vyhazuje potravu kolem misky nebo morče, které běhá po kleci, a chlupy z něho odletují po celém bytě. Aby soužití s domácími mazlíčky bylo bezproblémové, přinášíme několik užitečných tipů na úklid.

prach tipy

Tipy jak zabránit hromadění prachu a nečistot v bytě

Kdo by to neznal? Sotva zbavíme celý byt prachu, začne se na nábytku a podlahách usazovat nová šedá vrstva. A práce začíná znovu od začátku. To může být pěkně frustrující. Není divu, že tuto činnost v domácnosti nemá nikdo rád. Zde najdete několik tipů, jak zvítězit nad nečistotami.

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Parní žehlení

Stabilně vysoký tlak páry ulehčuje žehlení - dokonce i těžkých látek. Tím ušetří až 50 % doby žehlení.

čištění oken

Čištění oken

Okna jsou špinavá a společnost Kärcher nabízí nejlepší řešení všech požadavků. Objevte různé přístroje na čištění oken.

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Čištění koberců

Čištění koberců funguje úplně snadno spolu s těmi správnými produkty od Kärcheru.

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Čištění čalounění

Tepovače od Kärcheru se postarají u čalouněného nábytku o důkladnou čistotu do hloubky vláken.

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Zásobování domácností vodou

Pro zásobování domácnosti užitkovou vodou nejlépe využijete naše domácí a zahradní čerpadla.

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Vrtání, zametání, vysávání

Kde se hobluje, tam padají špony - Kärcher coby profesionál v čištění nabízí kompletní program přístrojů a užitečného příslušenství pro efektivní čisticí výkon v domácnosti i kolem ní.

Podlahová péče

Podlahová péče

Zde najdete nejdůležitější informace a mnoho rad k odborné péči o podlahy jakož i informace o leštění a o vhodných ošetřujících a čisticích prostředcích.

Odstraňování tapet parním čističem

Odstraňování tapet

Zapomeňte na staré způsoby odstraňování tapet. S parním čističem je to jiné! Budete překvapeni, jak rychle staré tapety sundáte. Bez nepořádku a hlavně bez zbytků tapet a lepidla na zdech.