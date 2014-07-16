Čištění teras
Čištění teras
Suverénně výkonné balíčky - vysokotlaké čističe od Kärcheru
S hákem na kabel přes praktické navíjení hadice až ke gumové vysokotlaké hadici nabízejí přístroje řady K 7 rozsáhlé a sofistikované vybavení, které usnadní práci i při velkém znečištění.
Každý majitel domu a zahrady, který už někdy čistil silně znečištěné chodníkové dlaždice, zná omezený a velmi slabý čisticí výkon zahradní hadice.
Naproti tomu vysokotlaký čistič má ve srovnání se zahradní hadicí podstatně vyšší čisticí sílu. Není důležité, zda se jedná o auta, zahradní chodníčky zarostlé mechem, terasy, rolety, špinavé popelnice, čluny... Všechno se rychle a hravě vyčistí.
Dokonce ani odolné nečistoty nemají žádnou šanci, když se čistí vysokým tlakem.
O optimální a šetrné čištění i velkých ploch se postarají naše čističe teras T-Racer: Na základě inovativní kombinace výškově nastavitelných vrtulí se dvěma vysokotlakými tryskami se vytvoří Hovercraftův efekt, který nechá T-Racer pohybovat se nad zemí.
Čisticí výkon se zvýší a Vám se dostane stejnoměrného výsledku čištění. Kryt přístroje nepropustí jedinou kapku stříkající vody - a tím chrání Vás i stěny před stříkanci.
Vhodné stroje a příslušenství
K 7 Premium Full Control Home
Rychle, snadno a pohodlně.
Čistič ploch
Čištění velkých ploch a rohů bez stříkanců.
Čistič ploch kartáč Power
Ideální na schody a hrany. Odstraňuje odolné nečistoty.
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