Čištění teras

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Čištění teras

Čištění teras

Suverénně výkonné balíčky - vysokotlaké čističe od Kärcheru

S hákem na kabel přes praktické navíjení hadice až ke gumové vysokotlaké hadici nabízejí přístroje řady K 7 rozsáhlé a sofistikované vybavení, které usnadní práci i při velkém znečištění.

Každý majitel domu a zahrady, který už někdy čistil silně znečištěné chodníkové dlaždice, zná omezený a velmi slabý čisticí výkon zahradní hadice.

Naproti tomu vysokotlaký čistič má ve srovnání se zahradní hadicí podstatně vyšší čisticí sílu. Není důležité, zda se jedná o auta, zahradní chodníčky zarostlé mechem, terasy, rolety, špinavé popelnice, čluny... Všechno se rychle a hravě vyčistí.
Dokonce ani odolné nečistoty nemají žádnou šanci, když se čistí vysokým tlakem.

O optimální a šetrné čištění i velkých ploch se postarají naše čističe teras T-Racer: Na základě inovativní kombinace výškově nastavitelných vrtulí se dvěma vysokotlakými tryskami se vytvoří Hovercraftův efekt, který nechá T-Racer pohybovat se nad zemí.

Čisticí výkon se zvýší a Vám se dostane stejnoměrného výsledku čištění. Kryt přístroje nepropustí jedinou kapku stříkající vody - a tím chrání Vás i stěny před stříkanci.

Vhodné stroje a příslušenství

K 7 Premium Full Control Home

Rychle, snadno a pohodlně.

Čistič ploch

Čištění velkých ploch a rohů bez stříkanců.

Čistič ploch kartáč Power

Ideální na schody a hrany. Odstraňuje odolné nečistoty.

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