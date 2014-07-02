PS 40 kartáč

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.

PS 40 Power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami nabízí násobek čisticího výkonu ve srovnání s normálním kartáčem. Účinný kartáč odstraňuje pevně ulpívající nečistoty díky vysokému tlaku spolehlivě z nejrůznějších povrchů a šetří čas. Zvláště vhodný je kartáč PS 40 pro čištění schodů, teras, fasád, garáží, balkonů, zdí a příjezdových cest. Ideální je taky pro schodiště a hrany. Vhodné pro vysokotlaké čističe hobby Kärcher řady K 4 - K 7.

Charakteristické znaky a výhody
Tři integrované vysokotlaké trysky
  • Odstranění odolných nečistot z nejrůznějších povrchů
Integrovaná stahovací stěrka
  • Rychlé odstranění zbylé vody
Kompaktní design
  • Ideální pro čištění okrajů a rohů bez stříkání
Silné čištění s vysokým tlakem
  • Odstranění odolných nečistot z nejrůznějších povrchů
Kombinace vysokotlakého paprsku a manuálního tlaku kartáče
  • Extra silný čisticí výkon v porovnání s běžným koštětem.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 744 x 303 x 759

Oblasti použití
  • Schody
  • Terasa
  • Fasáda
  • Garáž
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Balkon
  • Cesty
  • (Dvůr) vjezdy, příjezdové cesty