PS 40 kartáč
PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.
PS 40 Power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami nabízí násobek čisticího výkonu ve srovnání s normálním kartáčem. Účinný kartáč odstraňuje pevně ulpívající nečistoty díky vysokému tlaku spolehlivě z nejrůznějších povrchů a šetří čas. Zvláště vhodný je kartáč PS 40 pro čištění schodů, teras, fasád, garáží, balkonů, zdí a příjezdových cest. Ideální je taky pro schodiště a hrany. Vhodné pro vysokotlaké čističe hobby Kärcher řady K 4 - K 7.
Charakteristické znaky a výhody
Tři integrované vysokotlaké trysky
- Odstranění odolných nečistot z nejrůznějších povrchů
Integrovaná stahovací stěrka
- Rychlé odstranění zbylé vody
Kompaktní design
- Ideální pro čištění okrajů a rohů bez stříkání
Silné čištění s vysokým tlakem
Kombinace vysokotlakého paprsku a manuálního tlaku kartáče
- Extra silný čisticí výkon v porovnání s běžným koštětem.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|744 x 303 x 759
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Schody
- Terasa
- Fasáda
- Garáž
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Balkon
- Cesty
- (Dvůr) vjezdy, příjezdové cesty