Čištění okapů a čištění potrubí svépomocí
Sady na čištění potrubí Kärcher mají hadice od délce 7,5m nebo 15m a jsou ideální pro čištění potrubí, střešních okapů, odpadových trubek a toalet. Zajistí účinné uvolnění od ucpání. 20m dlouhý čistič okapů a potrubí pracuje zcela sám - za pomoci vysokého tlaku. Odpadu, ucpané trubky a střešní okapy vyčistíte bez námahy.
Čištění okapů a potrubí
Čištění potrubí - inovativní systémové řešení od Kärcheru
Občas se ucpe jen odpad, častěji se však ucpe hned celá trubka. Zde už nepomůžou domácí prostředky a měli byste sáhnout po profesionální sadě na čištění potrubí od Kärcheru.
Jak funguje čištění potrubí?
Čtyři dozadu směřující vysokotlaké paprsky posunují hadici trubkou a uvolňují ucpávající nečistoty. S průběžným značením a značkovacím kroužkem pro přehled o postupu v trubce. Pružné, 15 m a 7,5 m dlouhé kvalitní hadice jsou zesílené textilní vložkou, disponují extra krátkou mosaznou tryskou pro optimální pohyblivost v trubce. Mimoto je hadice vybavena ochranou proti zlomení a mosazným připojením pro dlouhou životnost.
Kdy by mělo být provedeno čištění potrubí?
Často se rozšiřují nepříjemné pachy - i na toaletách. Především tehdy, pokud s Vašimi odpadními trubkami není něco v pořádku. Tento pach vzniká nejprve v blízkosti odpadů, může se ale zásadně rozšířit po celém bytě. V nejhorším případě jsou trubky tak ucpané, že voda, popř. odpadní voda už vůbec neodtéká.
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