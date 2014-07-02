Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů
Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.
2 v 1 - chytřejší řešení pro čištění okapů a ucpaného potrubí, popř. vedení odpadních vod! Inovativní sada Kärcher na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Pohybuje se samostatně na pojezdovém vozíku okapem bez toho, aby uživatel musel neustále stát na žebříku vedle okapu. Tato sada na čištění okapů a potrubí je vybavena dvěma různými tryskami: tryskou na čištění potrubí s čtyřmi dozadu namířenými vysokotlakými paprsky a tryskou na čištění okapů pro montáž hadice na pojezdový vozík. Rychlé přepínání mezi aplikacemi je možné kdykoliv. Ochrana hadice proti ohnutí a mosazná přípojka zaručují dlouhou životnost. Délka hadice je 20 m. Sada na čištění okapů a potrubí je vhodná pro vysokotlaké čističe z hobby řad K2-K7.
Charakteristické znaky a výhody
Silné čištění s vysokým tlakem
- Efektivní a rychlé řešení blokád v potrubí
Čtyři dozadu namířené vysokotlaké proudy
- Optimální pohyblivost v potrubí
Chránič proti ohebu
- Chrání hadici proti ohnutím
Mosazná přípojka
- Dlouhá životnost
Specifikace
Technické údaje
|Délka (m)
|20
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|250 x 340 x 100
Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).
Videa
Oblasti použití
- Čištění kanalizací
- Čištění odpadního potrubí
- Čištění okapů
Příslušenství
Náhradní díly Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.