Čištění interiéru vozidel
Nejen karoserie vašeho auta si zaslouží pozornost. I vnitřní prostor je nutné udržovat v čistotě, abyste se ve vozidle cítili příjemně a pohodlně.Pro čištění interiéru vozidel jsou vynikajícími pomocníky multifunkční vysavače a tepovače Kärcher např. ve spojení se sadou příslušenství pro čištění interiérů vozidel. Auto vysajete jednoduše, rychle a komfortně.
Tipy & triky pro čištění interiérů vozidel
Čištění interiéru auta je sice nutností, ale se správným příslušenstvím vás bude bavit. Pokud nemáte příslušenství vhodné pro údržbu interiéru vozidla, pak se vám vyplatí zajet si k čerpací stanici a využít samoobslužné vysavače. Ovšem - profesionálové vysávají doma! My vám poradíme jak na to.
Čištění auta snadno a rychle
Pokud chcete perfektně vyčistit interiér vašeho vozidla, použijte jasně daný checklist. Vysajte auto, použijte vhodné pečující prostředky a odstraňte nečistoty jako jsou zvířecí chlupy a prach v celém interiéru vozu, od sedaček přes zavazadlový prostor až zpátky k palubní desce. Pevně ulpívající nečistoty na čalounění sedaček odstraníte čisticími prostředky. Při tomto čištění byste ale bezpodmínečně měli přezkoušet, zda čalounění nepouští barvu, protože při použití špatného čisticího prostředku byste mohli dosáhnout nechtěného efektu zesvětlení. To zanechává škaredé skvrny nebo plochu, která je nerovnoměrně zbarvená. To stejné platí i pro palubní desku: pravá kůže, dřevo nebo plasty vyžadují vhodné čisticí prostředky, červenou kůže byste měli ošetřovat pomocí speciálních čisticích prostředků určených pro ošetření červené kůže. Důkladně vysajte podlahy, koberečky, zavazadlový prostor a sedačky. Vyčistěte také kokpit a středovou konzoli, okénka, nástupní lišty a samozřejmě zrcátka. Nejedná se totiž jen o čisté prostředí, ale také o dobrý výhled a tím pádem i o bezpečnost. Profesionální péče o vozidla není jen o vzhledu. Ještě jednou v krátkém přehledu:
- Volné podložky a koberečky vyjmout z vozidla a vyklepat
- Vnitřní prostor vč. podlážek, zavazadlového prostoru, prostoru kolem volantu atd. vysát
- Autosedačky a čalounění v případě potřeby vyčistit mokrou cestou
- Mřížky, prohlubně vyčistit štětcem / kartáčkem
- Vyčistit okénka a zrcátka
- Očistit kokpit/palubní desku
- Provést péči o kůži
- Nanést pečující prostředek pro plasty
Vhodné vysavače pro vysávání vašeho auta
Multifunkční vysavače Kärcher jsou ideální k čištění automobilových interiérů. Bohatá sada příslušenství umožňuje kompletní čištění automobilových interiérů jako např. vysávání/odsávání zavazadlového prostoru, meziprostor, přístrojové desky, autosedaček, bočních přihrádek, rohožek atd. a usnadní Vám čištění automobilových interiérů.
Rada pro čištění rohožek: S pomocí sacího kartáče Kärcher s tvrdými štětinami snadno odstraníte dokonce i zaschlé nečistoty. Autosedačky vyčistíte s tepovačem Kärcher.
Výčet předností:
Vylepšená sací síla díky speciálním motorům a konstrukci strojů a příslušenství.
Zjednošené vyjímání filtru: nečistoty se sbírají bez problémů ve filtrační kazetě
Pohodlné zaparkování přístroje: při přestávkách v práci můžete na přístroji uložit sací trubky a podlahovou hubici.
Produktové doporučení:
Multifunkční vysavač WD 5: extrémní sací síla, ale zároveň úsporný ve spotřebě el. energie. S velkou plastovou nádrží o objemu 25l, jeidnečnou technikou vyjímání filtru & funkcí čištění filtru. Snadnou vyměnitelná rukojeť nabízí možnost napojení různách hubic přímo na sací hadici. Pro jednuduché vysávání také v úzkých prostorách. Doporučujeme sadu na čištění interiérů vozidel pro veškeré čištění v autě. K vysávání zavazadlového prostoru, podlah auta, palubní desky, sedadel, postranních kapes, koberečků atd. Sada obsahuje prodlužovací hadici 1,5 m, 1 extra dlouhou spárovou hubici (350 mm), 1 autohubici, 1 sací kartáček s měkkými štětinami, 1 sací kartáček s tvrdými štětinami, 1 utěrku na okna, 1 víceúčelovou utěrku z mikrovlákna. S pomocí této sady vyčistíte interiér vašeho vozu ani nevíte jak!
Jak vyčistím autosedačky a čalounění? S tepovačem Kärcher.
Doba, kterou byste měli věnovat čištění vozidla, zcela závisí na stupni jeho znečištění. Interiér vozidla se skládá z mnoha různých materiálů. Pokud jste pomocí vysávání neodstranili všechny nečistoty, pak se vyplatí použít profesionální čisticí a impregnovací prostředky pro údržbu vašeho auta. Pro šamponování čalounění budete potřebovat takzvaný extraktor neboli tepovač, pomocí kterého dosáhnete čistých autopotahů až do hloubky vláken. Pokud máte kožené potahy, budete potřebovat speciální přípravky na kůži, tzn. použít zcela odlišné prostředky než jsou ty, které jsou vhodné pro čalounění. Zvířecí srst v interiéru bezvadně odstraníte pomocí lepícího válečku nebo multifunkčním vysavačem, který bude vybaven odpovídajícím příslušenstvím.
Tepovače Kärcher jsou extrakční přístroje a postarají o důkladnou čistotu autosedaček. Velmi snadno se používají a zanechávají za sebou důkladnou a hygienickou čistotu. Extraktory Kärcherpostřikují čisticí prostředky spolu s vodou v jednoum pracovním kroku a obojí společně s nečistotami zase odsávají. Takže mastnoty, nečistoty a nepříjené pachy jsou účinně odstraněny.
Jakmile je v přístroji dosaženo maximálního množství odsáté vody, je automaticky zastavena funkce sání. Díky odnímatelné nádobě na čistou vodu je plnění a vylévání vody možné bez toho, aby se musel otevírat celý přístroj.
Mimochodem, tepovače Kärcher mohou být využívány také jako multifunkční vysavače.
Čištění autopotahů se zaručeným výsledkem
Autosedačky jsou vysoce namáhané a proto jsou často znečištěné. Dobrá péče o ně se vyplatí. Skvrny dstraňte co nejdříve po jejich vzniku a čalounění pravidelně čistěte. Sedačky můžete vyčistit jen s několika málo pomocníky. Před samotným mokrým čištěním vysajte hrubší nečistoty a froté ručníkem nebo rukavicí z mikrovlákna odstraňte vlasy, zvířecí srst apod. Po této přípravě můžete přejít k samotnému čištění mokrou cestou. Pokud nemáte po ruce speciální čistič na čalounění, nahraďte jej čisticí lázní z horké vody a běžného prášku na praní. Aby se sedačky důkladně vyčistily, nechte čisticí roztok dobře natáhnout a působit, stejně jako když perete. Tímto způsobem dosáhnete toho, že se špína po deseti minutách rozpustí a čištění bude mít hloubkový účinek. Pomocí suchého froté ručníku vytřete nečistoty z čalounění. Tento proces je samozřejmě mnohem jednodušší pomocí extrakčního přístroje s nástřikem (tepovače). Pokud čistíte pomocí ručníku, sedadla příliš nenasáknou vodou, a tak zabráníte tomu, že v autě zůstane zatuchlý zápach. Pokud jste dříve auto pouze vysávali, budete velmi překvapeni, kolik špíny odstraníte pomocí našich tipů a triků.
Čištění interiéru auta: odstranění zápachu po nikotinu
Pokud jste silný kuřák a vozíte s sebou rodinu, jistě vidíte, s jakou nelibostí ostatní nesou zápach nikotinu v autě. Nikotin se bohužel váže všech částech vozu. I koberečky vozidla, mohou, jako všechny látky, pojímat a ukládat pachy. Prvním krokem k čistému vzduchu v autě bez zápachu je vysypání popelníku. Správně ho vymyjte, aby v něm nezůstaly žádné zapáchající zbytky. Musíte vysát kompletní interiér vozidla a vyčistit pomocí vhodných čisticích prostředků. Vyměňte pylový filtr a auto po několik hodin dobře větrejte. Osvěžovače vzduchu pomohou proti nikotinovému zápachu pouze omezeně. Raději do auta postavte přes noc misku rýže, mouky nebo kávy. Tyto látky váží vlhkost a neutralizují mnohem lépe zápach nikotinu. Pokud pravidelně v autě kouříte, měli byste auto také pravidelně čistit a větrat, abyste nikotinový zápach udrželi v jistých mezích. Také autosedačky a čalounění byste měli čas od času vyčistit vlhkou cestou, například pomocí tepovačů Kärcher.
Důkladné čištění interiéru vozidla - odstranění zvířecí srsti, skvrn a prachu
Pokud s vámi ve voze cestuje váš domácí mazlíček a nemáte ho právě v přepravce, víte, jak po takové jízdě vypadají sedačky a koberečky. Psí chlupy nebo zvířecí srst často komplikuje čištění koberců a čalounění, protože se chlupy zapíchnou do čalounění nebo zamotají do kobercových vláken. Pokud chcete tyto textilie opravdu dobře vyčistit, vyplatí se pořídit si silný vysavač s vhodným příslušenstvím, s vysavačem ve spojení s tepovačem se zbavíte i skvrn. Čističe čalounění a tepovače jsou vhodné i pro čištění sedaček.
Nezapomeňte vysát středovou konzoli a prostor kolem řadicí páky. Zde se ukládá prach, nečistoty a drobečky.
Impregnace čalounění a autosedaček
Pokud se péče o auto zanedbává, pak je jeho vyčištění jen polovinou boje. Čistý vůz sice vypadá dobře, ale jen chvíli. Jestliže se chcete z čistéh interiéru radovat po delší dobu, je dobré impregnovat. Kärcher nabízí vysoce účinnou ochranu s dlouhodobým účinkem pro všechny textilní krytiny - impregnovač textilu Care Tex RM 762. Koberečky a autopotahy získají ochranný film, který ztěžuje opětovné znečištění. Nečistoty jsou odpuzovány a tak je lze snadněji a důkladněji vysát. Pokud nemáte žádnou impregnaci po ruce, můžete použít starý osvědčený domácí prostředek - vodu s trochou octa - a tím pečovat o sedačky a oživit je. V případě, že máte v interiéru vozidla i kůži, mnohonásobně se vám vyplatí používat speciální prostředky pro péči o kůži. Barva zůstane svěží a kůže zůstává odolná vůči zátěži. Interiér vozidla musí po ukončení čištění důkladně vyschnout. Teplé klima, otevřené okénko a parkování na slunci pomohou k tomu, aby vaše auto bylo suché a vonělo čistotou.
Vhodné stroje a příslušenství
Multifunkční vysavač WD 4
Odstraní nečistoty každého druhu
Tepovač SE 4002
Odstraní všechny druhy nečistot.
Sada na čištění interiérů automobilů
Sada příslušenství pro kompletní čištění interiérů automobilů.
Sada sacích štětečků
Určená speciálně pro čalouněné plochy a rohožky
Extra dlouhá spárová hubice
Vhodná pro čištění mezi čalouněním a pro vysávání postranních kapes ve vozidlech
Autohubice
Pro snadné a rychlé vysávání autosedaček
Nástřiková hubice s odsáváním
pro čištění autosedaček až do hloubky vláken
Perfektní doplněk: Čisticí prostředky a prostředky pro péči Kärcher
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