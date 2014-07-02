Impregnovač koberců Care Tex RM 762, 500ml
Vysoce účinná preventivní ochrana vašich domácích textilií. Zanechává ochranný film odpuzující nečistoty na kobercích, čalounění i autosedačkách. Výrazně tak usnadňuje jejich čistění.
Vyčistit a ochránit. Použijte intenzivní preventivní ochranu vašich domácích textilií, a výrazně si tím usnadníte jejich následné čistění. Hodí se pro kusové koberce, kobercové podlahy, pohovky, čalounění i autosedačky. Žádné nečistoty ani rozlité tekutiny již nemají šanci. Nyní je odstraníte snadněji.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (ml)
|500
|Jednotka balení (Kusy)
|8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|65 x 65 x 210
Vlastnosti
- Vysoce účinná ochrana textilu
- Oddaluje opětovné znečištění
- S dlouhodobým účinkem
- Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
- Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
- Vyrobeno v Německu
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Kobercové podlahy
- Koberce
- Čalounění
- Autosedačky