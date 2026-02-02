Kartáče

Sada vysávacích štětců umožňuje důkladné a šetrné čištění palubních desek, koberečků, čalouněných povrchů atd. Pro všechny multifunkční vysavače Kärcher Home & Garden.

Sada sacích štětců je sada příslušenství, která se skládá ze dvou sacích štětců s tvrdými resp. měkkými štětinami. Sací štětec s tvrdými štětinami je určen pro důkladné čištění čalounění a kobervů (např. koberečky nebo autosedačky). Sací štětec s měkkými štětinami umožňuje šetrné čištění citlivých povrchů (např. palubní deska nebo středová konzole). Praktická sada sacích štětců je vhodná pro všechny multifunkční vysavače Kärcher Home & Garden.

Charakteristické znaky a výhody
Sací štětec s tvrdými štětinami pro důkladné vysátí čalounění a koberečků.
Sací štětec s měkkými štětinami pro šetrné čištění citlivých povrchů.
Vhodné pro všechny víceúčelové vysavače produktové řady Home & Garden
Vhodné pro všechny čističe Kärcher s rozprašovacím odsáváním řady přístrojů SE 4, SE 5 a SE 6.
Specifikace

Technické údaje

Množství (-část) 2
Standardní jmenovitý průměr (mm) 35
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 120 x 70 x 41
Oblasti použití
  • Zavazadlový prostor
  • Autosedačky
  • Zadní sedadlo
  • Prostor pro nohy
  • Parapet
  • Středová konzole
  • Boční kapsy ve vozidle
  • Čalounění
  • Čalouněný nábytek
  • Citlivé povrchy