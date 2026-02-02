Kartáče
Sada vysávacích štětců umožňuje důkladné a šetrné čištění palubních desek, koberečků, čalouněných povrchů atd. Pro všechny multifunkční vysavače Kärcher Home & Garden.
Sada sacích štětců je sada příslušenství, která se skládá ze dvou sacích štětců s tvrdými resp. měkkými štětinami. Sací štětec s tvrdými štětinami je určen pro důkladné čištění čalounění a kobervů (např. koberečky nebo autosedačky). Sací štětec s měkkými štětinami umožňuje šetrné čištění citlivých povrchů (např. palubní deska nebo středová konzole). Praktická sada sacích štětců je vhodná pro všechny multifunkční vysavače Kärcher Home & Garden.
Charakteristické znaky a výhody
Sací štětec s tvrdými štětinami pro důkladné vysátí čalounění a koberečků.
Sací štětec s měkkými štětinami pro šetrné čištění citlivých povrchů.
Vhodné pro všechny víceúčelové vysavače produktové řady Home & Garden
Vhodné pro všechny čističe Kärcher s rozprašovacím odsáváním řady přístrojů SE 4, SE 5 a SE 6.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (-část)
|2
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|35
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|120 x 70 x 41
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Zavazadlový prostor
- Autosedačky
- Zadní sedadlo
- Prostor pro nohy
- Parapet
- Středová konzole
- Boční kapsy ve vozidle
- Čalounění
- Čalouněný nábytek
- Citlivé povrchy