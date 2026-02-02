AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 4-18 S Dual V-20/22

Bateriový víceúčelový vysavač WD 4-18 S Dual V-20/22 je napájený dvěma 18V bateriemi pro výkonný 36V motor. Disponuje plochým skládaným filtrem, funkcí fukaru, 20litrovou nerezovou nádobou a 2,2m sací hadicí, díky čemuž snadno odstraní mokré, jemné i hrubé nečistoty. Baterie a nabíječku je možné dokoupit nebo použít z jiných AKU strojů Kärcher stejné bateriové platformy - není součástí balení.

Aku víceúčelový vysavač WD 4-18 S Dual Battery spojuje vysoký výkon a maximální flexibilitu. Tento výkonný bezdrátový vysavač na mokré nečistoty využívá dvě 18voltové baterie z platformy Kärcher Battery Power, které zaručují silné sání a svobodu pohybu při úklidu. Díky robustní 20litrové nádobě z ušlechtilé oceli, 2,2metrové sací hadici a praktickému plochému skládanému filtru zvládne nepřetržitě vysávat mokré i suché nečistoty bez potřeby výměny filtru. Patentovaná technologie umožňuje snadné vyjmutí a vyčištění filtru během několika sekund, aniž by došlo ke kontaktu s nečistotami. Tam, kde vysávání není možné, lze využít funkci fukaru. Tento aku víceúčelový vysavač je ideální jak pro dílnu, tak i domácnost. Sací hadici lze jednoduše a bezpečně zavěsit na přístroj, zatímco trubky a hubici snadno uložíte na nárazník. Ergonomická rukojeť usnadňuje přenášení a systém „Pull & Push“ zajišťuje rychlé otevírání a zavírání nádoby. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

Charakteristické znaky a výhody
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 4-18 S Dual V-20/22: 18 V + 18 V = 36 V výkonu
18 V + 18 V = 36 V výkonu
Výkonný 36V motor napájený dvěma 18V Li-Ion bateriemi. Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie. Akumulátorový vysavač pro mokré a suché vysávání s nejvyšším sacím výkonem v sortimentu Kärcher Home & Garden.
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 4-18 S Dual V-20/22: Patentovaná technika odnímání filtru
Patentovaná technika odnímání filtru
Jednuduché a bleskové vyjmutí filtru vyklopením filtrační kazety - zcela bez kontaktu s nečistotami. Pro mokré a suché vysávání bez potřeby výměny filtru.
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 4-18 S Dual V-20/22: Praktická funkce fukaru
Praktická funkce fukaru
Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru. Odstraňování nečistot bez námahy, např. i ze štěrkového lože.
Praktické uložení příslušenství
  • Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství.
  • Kompaktní úložiště zařízení.
Uložení sací hadice na hlavě zařízení
  • Tam, kde není možné vysávání, lze využít praktickou funkci fukaru.
  • Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Vliesový filtrační sáček
  • Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
  • Pro dlouhotrvající sací výkon a vynikající zadržování prachu.
Parkovací poloha na rukojeti
  • Parkovací poloha pro sací hadci přímo na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce.
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
  • Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
  • Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Uzavírací systém „Pull & Push“
  • Pro snadné, rychlé a bezpečné otevírání a zavírání nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť
  • Umožňuje snadnou přepravu přístroje.
Specifikace

Technické údaje

Napětí motoru (V) 36
Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Jmenovitý příkon (W) 380
Sací výkon (W) 100
Podtlak (mbar) max. 150
Množství vzduchu (l/s) max. 32
Objem nádrže (l) 20
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Barevný prvek Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž Ušlechtilá ocel Nárazník zařízení žluté barvy.
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Počet potřebných baterií (Kusy) 2
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) cca 14 (2,5 Ah) / cca 28 (5,0 Ah)
Hladina hluku (dB(A)) 66
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 6,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 9,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 385 x 356 x 524

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Délka sací hadice: 2.2 m
  • Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
  • Materiál sací hadice: Plast
  • Odnímatelná rukojeť
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 0.5 m
  • Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
  • Štěrbinová hubice
  • Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Celulóza
  • Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý

Vybavení

  • Funkce fukaru
  • Parkovací poloha
  • Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
  • Uložení sací hadice na hlavě zařízení
  • Uložiště pro další příslušenství na hlavě zařízení
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • Ochrana proti nárazu
  • Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 4-18 S Dual V-20/22
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 4-18 S Dual V-20/22
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 4-18 S Dual V-20/22

Videa

Oblasti použití
  • Dílna
  • Terasa
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Zahradní domek
  • Interiér vozidla
  • Efektivní vysávání kapalin
  • Garáž
  • Sklep
  • Vstupní oblast
  • Místnost pro kutily
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly WD 4-18 S Dual V-20/22

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

