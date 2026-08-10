Baterie 18V / 5,0 Ah

18V / 5,0 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.

Baterie je vybavena lithium-intovými články a zajišťuje stálý výkon. Zbývající doba provozu, úroveň nabití a kapacita baterie jsou navíc neustále zobrazovány na integrovaném LCD dispelji pomocí inovativní technologii Real Time. Baterie 18 V / 5,0 Ah je vhodná pro použití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.

Charakteristické znaky a výhody
Baterie 18V / 5,0 Ah: Inovativní Real Time Technology
Inovativní Real Time Technology
Integrovaný LCD displej kdykoli zobrazí zbývající dobu chodu, zbývající dobu nabití a stav nabití.
Baterie 18V / 5,0 Ah: 18 V akumulátorová platforma Kärcher
18 V akumulátorová platforma Kärcher
Pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy 18 V Kärcher Battery Power. Pro použití ve všech 18 V bateriových platformách Kärcher Battery Power +.
Baterie 18V / 5,0 Ah: Výkonné lithium-iontové články
Výkonné lithium-iontové články
Lithium - iontová baterie garantuje konstantní výkon a zamezuje samovybíjení a memory efektu.
Automatický režim skladování
  • Prodlužuje životnost článků.
Chráněná proti stříkající vodě dle IPX 5
  • Bezpečná ochrana při používání se stříkající vodou.
Efektivní management teplot
  • Největší výkon díky efektivnímu ukládání tepla a inteligentní management baterie.
Inteligentní kontrola článků
  • Chrání baterii před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
Robustní plášť
  • Obaly na baterie Kärcher jsou extrémně odolná proti nárazům.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Kapacita (Ah) 5
Energie (Wh) 90
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 134 x 88 x 73
Baterie 18V / 5,0 Ah
Baterie 18V / 5,0 Ah
Baterie 18V / 5,0 Ah

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