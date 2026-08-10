Baterie 18V / 5,0 Ah
18V / 5,0 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.
Baterie je vybavena lithium-intovými články a zajišťuje stálý výkon. Zbývající doba provozu, úroveň nabití a kapacita baterie jsou navíc neustále zobrazovány na integrovaném LCD dispelji pomocí inovativní technologii Real Time. Baterie 18 V / 5,0 Ah je vhodná pro použití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.
Charakteristické znaky a výhody
Inovativní Real Time TechnologyIntegrovaný LCD displej kdykoli zobrazí zbývající dobu chodu, zbývající dobu nabití a stav nabití.
18 V akumulátorová platforma KärcherPro použití ve všech zařízeních bateriové platformy 18 V Kärcher Battery Power. Pro použití ve všech 18 V bateriových platformách Kärcher Battery Power +.
Výkonné lithium-iontové článkyLithium - iontová baterie garantuje konstantní výkon a zamezuje samovybíjení a memory efektu.
Automatický režim skladování
- Prodlužuje životnost článků.
Chráněná proti stříkající vodě dle IPX 5
- Bezpečná ochrana při používání se stříkající vodou.
Efektivní management teplot
- Největší výkon díky efektivnímu ukládání tepla a inteligentní management baterie.
Inteligentní kontrola článků
- Chrání baterii před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
Robustní plášť
- Obaly na baterie Kärcher jsou extrémně odolná proti nárazům.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|5
|Energie (Wh)
|90
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|134 x 88 x 73
Videa
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