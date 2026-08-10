Rychlonabíječka 18 V

Rychlonabíječka nabije Kärcher baterii 18 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhých 44 minut. Lze ji použít na všechny baterie Kärcher s 18 V platformou.

Díky integrovanému držáku na zeď lze rychlonabíječku snadno připevnit ke zdi. Rychlonabíječka nabíjí vyměnitelnou baterii 18 / V 2,5 Ah Kärcher na 80% za pouhých 44 minut. Lze jej také použít k nabíjení všech ostatních výměnných baterií 18 V Battery Power na platformě 18 Battery Power

Charakteristické znaky a výhody
Rychlonabíječka 18 V: Rychlonabíječka
Rychlonabíječka
Nabije vyměnitelnou baterii 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power za 44 minut na 80 %. Nabije vyměnitelnou baterii 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power za 94 minut na 80 %.
Rychlonabíječka 18 V: Mnohostranné použití
Mnohostranné použití
Kompatibilní se všemi bateriemi na 18 V bateriové platformě Kärcher.
Rychlonabíječka 18 V: Držák na stěnu
Držák na stěnu
Pro čisté připevnění ke zdi
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 18 V Platforma baterie
doba nabíjení baterie s rychlonabíječkou 18 V / 2.5 Ah baterie Power baterie:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)

18 V / 5.0 Ah baterie Power baterie:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Nabíjecí proud (A) 2,5
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 184 x 133 x 88
Rychlonabíječka 18 V
Rychlonabíječka 18 V

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