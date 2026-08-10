Rychlonabíječka 18 V
Rychlonabíječka nabije Kärcher baterii 18 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhých 44 minut. Lze ji použít na všechny baterie Kärcher s 18 V platformou.
Díky integrovanému držáku na zeď lze rychlonabíječku snadno připevnit ke zdi. Rychlonabíječka nabíjí vyměnitelnou baterii 18 / V 2,5 Ah Kärcher na 80% za pouhých 44 minut. Lze jej také použít k nabíjení všech ostatních výměnných baterií 18 V Battery Power na platformě 18 Battery Power
Charakteristické znaky a výhody
RychlonabíječkaNabije vyměnitelnou baterii 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power za 44 minut na 80 %. Nabije vyměnitelnou baterii 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power za 94 minut na 80 %.
Mnohostranné použitíKompatibilní se všemi bateriemi na 18 V bateriové platformě Kärcher.
Držák na stěnuPro čisté připevnění ke zdi
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|doba nabíjení baterie s rychlonabíječkou
|
18 V / 2.5 Ah baterie Power baterie:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
18 V / 5.0 Ah baterie Power baterie:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Nabíjecí proud (A)
|2,5
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|184 x 133 x 88
Videa
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