VYSAVAČ LISTÍ BLV 18-200 BATTERY
AKU vysavač listí BLV 18-200 Battery (18 = bateriová platforma 18 V, 200 = maximální rychlost vzduchu 200 km/h) vysává, fouká a je tak nepostradatelný pro uklízení zahrady. Výhodou je výkonná funkce Turbo Boost.
Odhadovaný výkon (vysávání/foukání):
- Baterie 18 V / 2,5 Ah – 45 l / 425 m2
- Baterie 18 V / 5 Ah – 90 l / 850 m2
Zahradní vysavač si své uplatnění najde nejen na podzim. Také na jaře je třeba zahradu očistit od padajících květů, lístků, uvadlé zelené apod. Proto je tu náš AKU vysavač listí BLV 18-200 Battery – šikovný pomocník, který zaujme jak svým výkonem, tak pohodlným užíváním. K dispozici jsou dvě rukojetě pro optimální rozložení hmotnosti, která je už tak sama o sobě velmi nízká. Samozřejmostí je i vychytaná ergonomie, a nakonec potěší i odnímatelná vodící kolečka, díky kterým je práce ještě efektivnější a pohodlnější. Vysavač na listí snadno odstraní dokonce i mokré listí ze špatně přístupných rohů. Kromě vysávání ho lze využít i jako fukar na listí – přístroj stačí jednoduše přepnout pomocí volící páčky. Při vysávání je využit velký vak na listí, ve kterém se veškerý zelený odpad rovnou drtí nadrobno. Volit si můžete i mezi stupni otáček od jemného proudění vzduchu až po funkci Turbo Boost. Baterie ani nabíječka nejsou součástí zahradního vysavače.
Charakteristické znaky a výhody
Turbo BoostUmožňuje krátkodobé zvýšení výkonu funkce vysavače a fukaru.
Variabilní regulace otáčekUmožňuje plynulé přizpůsobení rychlosti podle příslušného úkolu.
Volicí páčka pro nastavení funkcePlynulé přecházení mezi vysáváním a foukáním, je možná i kombinace.
Druhá rukojeť
- Zabezpečuje optimální rozložení hmotnosti a jednoduchou manipulaci.
Odnímatelná vodicí kolečka
- Práce je lehčí a zároveň efektivnější.
Koš o objemu 45 litrů
- Zaručuje dlouhou práci bez přerušování.
Bezkartáčový motor
- Pro delší dobu chodu a delší životnost nářadí.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Pohon
|Bezkartáčový motor
|Tlačítko Turbo Boost
|ano
|Regulace rychlosti
|ano
|Hlučnost (dB(A))
|107
|Režim foukání: rychlost vzduchu (km/h)
|max. 200
|Režim vysávání: rychlost vzduchu (km/h)
|max. 130
|catch bag volume (l)
|45
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Výkon na jedno nabití – režim foukání (m²)
|max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5,0 Ah)
|Výkon na jedno nabití – režim vysávání (l)
|max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1243 x 171 x 376
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Vak
- Odnímatelná vodicí kolečka
- Ramenní popruh
Videa
Oblasti použití
- Odstraňování listí kolem domu
- Odstraňování zeleného odpadu po řezu křoví a větví
- Cesty kolem domu
- Oblasti kolem domu a zahrady
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly BLV 18-200 Battery
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.