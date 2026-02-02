AKU ŘETĚZOVÁ PILA CNS 18-30 BATTERY

Bateriová řetězová pila CNS 18-30 Battery (18 = bateriová platforma 18 V, 30 = délka lišty 30 cm) se systémem napínání řetězu bez použití nářadí. Jednoduchá manipulace, mnohostranné použití a perfektní údržba stromů.

Odhadovaný výkon (průměr větve 10 cm):

Bateriová řetězová pila CNS 18-30 Battery od firmy Kärcher je díky malé hmotnosti a ideální délce lišty perfektně vhodná pro komfortní a mnohostranné použití při údržbě stromů. Díky vynikající rychlosti řetězu jde veškeré řezání rychle a bez námahy od ruky. Díky systému napínání řetězu bez použití nářadí a automatickému mazání řetězu je ovládání bateriové řetězové pily velmi jednoduché. Na základě kombinace brzdy řetězové pily a dvoustupňového odblokování je mimořádně bezpečná. Součástí dodávky je nářadí, lišta, řetěz, chránič lišty a láhev s olejem.

Charakteristické znaky a výhody
Řetězová pila CNS 18-30 Battery: Napínání řetězu bez dalšího nářadí
Napínání řetězu bez dalšího nářadí
Snadné napínání řetězu otočením napínacího šroubu
Řetězová pila CNS 18-30 Battery: Automatické mazání řetězu
Automatické mazání řetězu
Pro bezúdržbové použití bateriové řetězové pily.
Řetězová pila CNS 18-30 Battery: Ochrana proti zpětnému rázu
Ochrana proti zpětnému rázu
Řetěz se okamžitě zastaví – pro maximální bezpečnost v případě zpětného rázu.
Drápkový doraz
  • Bezpečné vedení a přesné řezy díky zafixování řetězové pily k řezané větvi.
Prvotřídní rychlost
  • Rychlost řetězu 10 m/s – pro rychlé řezání.
Mnohostranné použití
  • Lišta o délce 30 centimetrů je mnohostranně použitelná.
Bezpečnostní zablokování
  • Zabraňuje neúmyslnému spuštění řetězové pily.
Průhledná nádržka na olej
  • Množství oleje lze kdykoli zkontrolovat pomocí průhledného okénka.
Bezkartáčový motor
  • Pro delší dobu chodu a delší životnost nářadí.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
  • Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
  • Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
  • Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Lišta (cm) 30
Rychlost řetězu (m/s) 10
Rozteč řetězu 3/8" LP
Tloušťka článků řetězu 1,1 mm / 0,043"
Počet článků řetězu 45
Kapacita nádrže na olej (ml) 200
Garantovaná hladina hluku (dB(A)) 101
Hodnota vibrací přední držadlo (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²) 3,5
Hodnota vibrací zadní rukojeti (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²) 5,2
Pohon Bezkartáčový motor
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Výkon na jedno nabití* (?ezy) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 690 x 230 x 245

* Ø větví: 10 cm

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Lišta
  • Pilový řetěz
  • Láhev s olejem

Vybavení

  • Chránič řetězu
  • Napínání řetězu bez dalšího nářadí
  • Automatické mazání řetězu
  • Brzda řetězu
  • Ukazatel množství oleje
Řetězová pila CNS 18-30 Battery
Řetězová pila CNS 18-30 Battery

Videa

Oblasti použití
  • Větve
  • Palivové dřevo
  • Kácení malých stromů
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly CNS 18-30 Battery

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.