Kartáč na mytí ráfků

Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.

Kartáč na mytí kol zaručuje díky speciálnímu tvaru efektivní čištění v rozsahu 360°. Důkladně vyčistí také těžko přístupná místa a malé prostory na discích kol. Vzhledem k rovnoměrnému rozdělení vody v rozsahu 360° jsou nečistoty rovnoměrně rozpuštěny a opláchnuty. O zbytek se postarají kvalitní štětiny. To, co zůstane, je rovnoměrně a dokonale odstraněno. Dodáváno s převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli a s ergonomicky tvarovanou rukojetí zaručující snadné a pohodlné použití. Stručně řečeno: je ideálním řešení pro zářivě čisté disky. Kartáč na mytí kol je vhodný pro všechny Kärcher hobby vysokotlaké čističe K 2 - K 7 třídy.

Charakteristické znaky a výhody
Rovnoměrné rozdělení vody přes 360°
  • Rovnoměrné čištění a rozpouštění odolných nečistot
Kvalitní štětiny
  • Efektivní a šetrné čištění
Nanášení čisticích prostředků
  • Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Rotační štětiny
  • Pro čištění těžko přístupných míst a menších meziprostor
Kartáč na mytí disků
  • Pro všechny typy motorových vozidel
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 422 x 80 x 101

Oblasti použití
  • Disky
Náhradní díly Kartáč na mytí ráfků

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.