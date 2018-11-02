JAK SE ČISTÍ KRBOVÁ KAMNA?
Pokud vlastníte krbová kamna, můžete se v zimním období těšit na příjemné chvíle pohody u ohně. Abychom si mohli uklidňující teplo a plápolání plamenů užít naplno, je potřeba dodržovat několik zásad.
Před zatopením: palivové dřevo by mělo být dostatečně suché
Palivové dřevo, které není zakoupeno k okamžitému použití, se musí většinou dobře uložit a nechat vyschnout, než ho můžete přiložit do krbových kamen. Je-li dřevo příliš vlhké, energetická hodnota klesá a dochází k intenzivnější tvorbě kouře a sazí: Topeniště a jeho okolí se pak zašpiní mnohem rychleji. Maximální obsah vlhkosti při spalování krbového dřeva v otevřeném topeništi dokonce předepisuje zákon. Vlhkost by neměla být vyšší než 25 procent.
Při posuzování pomůže nástroj pro měření, nebo – s trochou praxe – test pomocí nehtů. Pokud lze nehet na ruce snadno vtisknout do plochy řezu, kde jsou znatelné letorosty, mělo by se dřevo ještě několik měsíců nechat vysychat. Nejlepší je využít ke skladování místo chráněné před povětrnostními vlivy, s dobrým přístupem vzduchu, jako je například kůlna.
Po topení: odstraňte popel pomocí vysavače
Po příjemném večeru u krbu se musí odstranit popel. Likvidace pomocí smetáčku a lopatky je poměrně špinavá záležitost. Alternativou jsou vysavače na popel, například AD 4 Premium. S jejich pomocí lze vyčistit celou řadu typů kamen bezpečně a pohodlně – ať jsou to kamna kachlová, švédská, nebo kamna na pelety.
Postup:
- Než se do toho pustíte, musí popel vychladnout na teplotu pod 40 °C.
- Vysajte popel z krbu.
- Klesá-li sací výkon, aktivujte čištění filtru. Stisknutím knoflíku se proud vzduchu obrátí, špína z filtru se vyfouká do nádoby, a sací síla se tím opět zvýší.
- Při vysypávání nejprve vyjměte a vyklepejte kazetu s plochým skládaným filtrem a filtrem na hrubé nečistoty. Následně vysypte zásobník.
Mimochodem: součástí dodávky stroje jsou i dvě sací trubky a jedna podlahová tryska. Takže máte současně i plnohodnotný vysavač na suché nečistoty pro čištění tvrdých podlah – což je praktické třeba při důkladném úklidu kolem krbu nebo v domácí dílně.
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