Program péče o podlahu
Ušlechtilé parkety, robustní dlažba nebo praktické linoleum – pro každý požadavek bydlení existuje správná podlaha. Ale jak přesto zůstanou různé podlahové krytiny trvale pěkné? Dáme vám několik tipů pro váš byt.
Tvrdý život tvrdé podlahy
Jedním z nejvíce namáhaných povrchů v domácnosti je podlaha. Každý den toho musí nemálo zvládnout. Tlapky domácích zvířat, drobečky sušenek, skvrny od kávy a zablácené podrážky bot – to vše časem pěkně zanese podlahu pod našima nohama. Sice již existují mimořádně odolné tvrdé podlahy, které toho hodně prominou, přesto je vhodné i jim pravidelně dopřát kompletní péči. Neboť jen čistá a udržovaná podlaha láká ke spokojenému bydlení. Důležité je přitom splnit různé potřeby povrchů. Neboť právě když se jedná o čištění, není podlaha jako podlaha.
Podlahy odpovídají typu
Parkety
- Ušlechtilá dřevěná varianta tvrdé podlahy
- Dřevo je náchylné na poškrábání. Před čištěním a leštěním odstraňte vždy nejprve hrubé nečistoty.
- Čistit koštětem, vysavačem a vlhkými utěrkami.
Laminát
• Mimořádně tvrdá podlahová krytina
• Vyrobený z umělé pryskyřice s vrstvou dekoru z papíru
• K dostání v mnoha různých barvách a vzhledech
• Může se při velké vlhkosti vyboulit
• Čistit nejlépe vysavačem a vlhkými utěrkami
Linoleum
• Patří do kategorie elastických podlah
• Oblíbené v obývacích a dětských pokojích, udržuje „nohy v teple“, s kročejovou izolací a snadnou údržbou
• Nesnáší příliš vysokou vlhkost
• Vysavač a vlhké utěrky jsou správnou volbou
Dlažba
• Mimořádně odolná, proto oblíbená v kuchyni a koupelně
• Snadno se čistí a není citlivá na vlhkost
• Spáry mají mimořádné nároky: kyselé čisticí prostředky, např. octové čističe je mohou narušit
Metodicky čisté podlahy
Dřevo, plast a přírodní materiál: vytírat vlhkou utěrkou
Jako první vysajte podlahu. Pokud jste odstranili chomáče prachu a drobečky, přijde na řadu vlhké čištění. Parkety, laminát a elastické podlahy jsou citlivé na mokro a alkalické čističe. Zde je žádoucí vlhké vytírání se silně vyždímanou utěrkou na podlahu. K tomu použijte zředěný neutrální nebo slabě kyselý čisticí prostředek. Kdo si chce být jistý, že svoji podlahu nepoškodí velkým množstvím vody, použije jednoduše myčku tvrdých podlah FC 5. Její válec z mikrovláken je automaticky pouze lehce zvlhčován. Jelikož zároveň pojímá i jiné nečistoty, ušetří toto zařízení i první krok při čištění podlah.
Obklady a spáry: s nebo bez chemie
• Mokré stírání: Voda nepředstavuje pro dlažbu problém. Zubní pastu a skvrny po vaření lze odstranit velkým množstvím vlhkosti.
• Čištění spár: Použít kyselinu citronovou zředěnou vodou proti usazeninám vodního kamene. Je jemnější k povrchům než například ocet.
• Opláchnutí: Po čištění kyselými čisticími prostředky vždy vše dobře opláchnout, aby nezanechaly zbytky.
• Čištění bez chemie: Parní čistič, například SC 3 EasyFix, odstraní nečistoty a bakterie spolehlivě a zcela bez chemie.
Jak na čištění různých tipů podlahových krytin?
Když už je uklizeno: leštění podlah
K čistému domovu patří i krásné, naleštěné podlahy.
Co byl dříve komplikovaný proces zahrnující mnoho manuálních pracovních kroků, se dnes díky modernímu vybavení stalo jednoduchou záležitostí. Leštěním se podlahy optimálně ošetří a stanou se odolnějšími vůči všem druhům opotřebení.
Budou odolnější vůči vlhkosti a tolik se neznečistí. K tomu se samozřejmě přidává ještě optický aspekt - podlahy zazáří v novém lesku a vystaví své krásnější barvy na odiv.
Zde najdete nejdůležitější informace a mnoho rad k odborné péči o podlahy jakož i informace o leštění a o vhodných ošetřujících a čisticích prostředcích. Tak se postaráte o to, že u vás v domácnosti bude všechno skvěle fungovat.
Přehled nejdůležitějších rad
Abyste získali rovnoměrný výsledek leštění, musíte nejprve důkladně odstranit staré vrstvy ošetřujícího přípravku. Na to použijte nejlépe základní čistič Kärcher a teplou vodu.
Pokud stírací mop před použitím a nanesením ošetřujícího prostředku zlehka navlhčíte, můžete ošetřující prostředek po celé ploše nanést rovnoměrněji.
Abyste dosáhli rovnoměrného výsledku leštění, musí být po celé podlaze kompletně nastříkán ošetřující prostředek. Za tímto účelem byste měli plochu několikrát přetřít ve směru značení. Doporučuje se ošetřující přípravek na plochu nanášet po menších úsecích.
Abyste dosáhli co nejlepšího výsledku leštění, nechte ošetřující přípravek na podlaze před samotným leštěním zcela zaschnout. Pokud k tomu otevřete okno, zaschne nanesený prostředek rychleji.
Pro lesk beze šmouh a pruhů počkejte po vyleštění 24 hodin, dokud podlaha nebude zase zcela odolná vůči zatížení (nehýbejte žádným nábytkem).
Abyste zcela zachovali lešticí vlastnosti padů, vymyjte lešticí pady po použití lešticího přístroje čisticím prostředkem pod tekoucí vodou. Lešticí pady můžete také vyprat v pračce na 60°.
Po ukončení leštění můžete odnímatelné lešticí pady uložit prostorově úsporně v samostatné zásuvce na příslušenství.
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