Tipy, jak zabránit hromadění prachu a nečistot v bytě
Kdo by to neznal? Sotva zbavíme celý byt prachu, začne se na nábytku a podlahách usazovat nová šedá vrstva. A práce začíná znovu od začátku. To může být pěkně frustrující. Není divu, že tuto činnost v domácnosti nemá nikdo rád. Zde najdete několik tipů, jak zvítězit nad nečistotami:
Co je domácí prach a odkud se bere?
Detailní pohled na domácí prach pod mikroskopem napoví, že jde o celý mix různě velkých částic, které se vzájemně mísí a kombinují. Je tam všechno - přes pyly, saze, jemné prachové a zbytkové částečky různých látek výřených vzduchem a větrem z venčí, po vlákna oděvů, koberců a dekoračních látek, nebo kousky odumřelých kožních buněk a chlupy domácích mazlíčků.
Složení domácího prachu se liší v závislosti na místnosti, umístění obytných prostor, počtu lidí, kteří tam žijí, a jejich životním stylu. V závislosti na velikosti a hmotnosti částic bude prach unášen cirkulujícím vzduchem do každého rohu nebo bude neustále vířit, aniž by se kdekoli usazoval.
Jak často utírat prach?
Jak často budete prach stírat, závisí především na úrovni čistoty, kterou osobně požadujete. Důležitou roli však hrají i životní podmínky. Pokud žijete sami a trávíte hodně času mimo dům, bude muset prachovka vycházet méně často než u čtyřčlenné rodiny. Obecně platí, že většina domácností by měla utírat jednou týdně. Prach bude stále viditelný, ale množství nečistot je pro většinu lidí stále přijatelné.
Nejprve vysávat nebo utírat prach?
Zde se názory liší, ale ve většině případů se zdá, že největší smysl má nejprve utřít prach a pak vysát podlahu. Stírání způsobí, že další nečistoty, jako jsou drobky a vlasy, spadnou na podlahu, kterou lze následně vysát. Pokud při vysávání otevřete okna, abyste vytvořili průvan, většina rozvířeného prachu se vynese přímo ven.
Utírání prachu
Velice vhodné je používání prachovek z mikrovlákna vzhledem k jejich antistatickému účinku. Částice prachu na nich ulpívají i bez vlhkosti. Jsou proto velice vhodné zejména u nábytku citlivého na vodu. Pozor je však nutno dát u nábytku s vysokým leskem. Ten by prachovka z mikrovlákna mohla poškrábat nebo způsobit ztrátu lesku.
Vysávání prachu
Původcem prachu mohou být i hrubé nečistoty. Nejen koberce a podlahy lze vysávat. Nečistoty a prach z nábytku, poliček je možné odstranit také pomocí vysavače se štětcem na nábytek. Zde je třeba být opět obezřetný u lesklých povrchů a citlivých materiálů.
Pro vysávání prachu použijte speciální hubice, díky kterým dokonale odstraníte prach z úzkých nebo těžko dostupných míst.
Větráním proti špíně
Aby se prach nestihl tak rychle rozšířit po bytě, pomáhá zvýšení vzdušné vlhkosti. To platí zejména v zimních měsících, protože vytápění vysušuje vzduch v místnosti.
Proto ve chladném ročním období na topná tělesa umístěte misku naplněnou vodou. Voda se bude vypařovat a zajistí zvlhčení vzduchu v místnosti. Mimoto je vhodné jen nárazové větrání, protože pokud jsou okna otevřená příliš dlouho, pronikne zvenku do bytu mnoho prachu.
Zaměřte se na magnety na prach a nečistoty
Nábytek
Nábytek je sám o sobě funkční prvek domácnosti ale i ozdobou bytu, často však působí téměř jako magnet na prach, především pak nábytek starožitný. Z citlivých kusů nábytku bychom však nikdy neměli odstraňovat prach vlhkým hadříkem. K pravidelnému úklidu proto postačí jednoduše použít suchou prachovku.
Starý nebo dřevěný nábytek: Ozdoby nebo obtížně přístupné prohlubně je vhodné čistit pomocí štětce. Voda by se neměla použít ani v případě silného znečištění, vhodnější je čisticí prostředek určený na dřevo, resp. dýhu. Přitom je třeba vždy řídit se pokyny výrobce.
Topná tělesa
V zimě se v rýhách a lamelách topných těles usazuje spousta prachu. Jeho odstranění urychlí úzký kartáč na topná tělesa. Kdo ho doma nemá, může prach z mezer vytřít také pomocí silikonové stěrky na těsto, kolem které se natáhne prachovka z mikrovlákna.
U žebrových topných těles lze použít také parní čistič. Za tímto účelem přidržte ručník za topným tělesem a pod ním a pomocí proudu páry odfoukejte nečistoty z mezery mezi žebry.
Koberce, závěsy, přehozy a jiné látkové doplňky
Koberce, záclony a také ložní prádlo jsou skutečné lapače prachu. Z tohoto důvodu je třeba koberce pravidelně luxovat, v případě většího zněčištění i tepovat. Ložní prádlo je ideální vyklepávat venku, aby se částice neroznášely po celém bytě.
Záclony je vhodné prát několikrát ročně. Vyždímané závěsy je nejlepší pověsit hned zpět na garnýže. Zamezí se tak jejich zmačkání.
Okna, skleněné plochy
Přesunování žebříku, tahání kbelíku: mytí vysokých oken, například v zimní zahradě, je velice namáhavá práce. Praktickým řešením je použít okenní vysavač prodlužovacím nástavcem, kterým se pohodlně ze země dají vyčistit i obtížně přístupné plochy.
A i když jsou nablýskaná okenní skla polovinou úspěchu, neměli bychom zapomínat ani na těsnění. Je vhodné ho opláchnout malým množstvím vody nebo otřít hadříkem a čisticím prostředkem na okna. Hadřík stačí přitom jen lehce navlhčit a při aplikaci příliš netlačit, aby z něho neodkapávala voda. Mezery u okenních rámů lze vyčistit také pomocí parního čističe.
Nasaďte ty správné pomocníky
Boj s prachem usnadní nasazení správných pomocníků. Pomohou vysavače s kvalitní filtrací, parní čističe nebo čističky vzduchu.
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