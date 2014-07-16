Čištění, mytí oken
Čistá okna beze šmouh bez námahy? Mytí oken s vysavači na okna Kärcher to je hračka.
Velká okna a jejich dostatečný počet prosvětlí domov a dodá mu zároveň přátelský vzhled. Déšť, pyly a jemný prach je však rychle znečistí a zkazí výhled. Okna musí také ledacos vydržet, neboť především děti a domácí zvířata často zanechají otisky a skvrny na okenních tabulích. S následujícími tipy se vám čištění oken zdaří beze šmouh.
Bateriový okenní vysavač usnadní mytí oken
Perfektní řešení pro čištění oken: AKU vysavač na okna čistí beze šmouh a stékající vody. Navíc šetří čas a je vhodný i pro čištění ostatních hladkých povrchů.
Okenní vysavač se snadno obsluhuje, díky funkci odsávání nekape a ušetří spoustu času - vaše okna budou během okamžiku zářivě čistá a beze šmouh.
Perfektní čistota – i u vysokých oken
I vysoké okenní plochy, jaké se vyskytují např. v zimních zahradách, můžete efektnivě a bez větší námahy dobře umýt pomocí AKU čističe oken. Praktická prodlužovací sada z našeho sortimentu vám to umožní.
Sada se skládá z mikrovláknové utěrky s abrazivními proužky, pomocí kterých se snadno uvolní pevně ulpívající nečistoty a dvě teleskopické tyče. Jednu pro upevnění přístroje a jednu pro otírání skla. Tyče jsou nastavitelné od 1,2 m - 2 m.
Jak používat vysavač na okna Kärcher
Nástřik
Nejprve postříkejte sklo pomocí nástřikové láhve a čisticího prostředku na okna. Čistič skel dávkujte tak, jak je popsáno v návodu.
Čištění
Potom důkladně a po celé ploše vyčistěte pomocí mikrovláknové utěrky na nástřikové lahvi celé okno.
Odsávání
Nakonec odsajte špinavou vodu pomocí bateriového vysavače na okna bez zanechání kapek. Takto docílíte zářivě čistých oken.
Příprava je základ
Aby se okna leskla i bez dvojnásobné práce, je nutné vzít do úvahy vícero faktorů.
- Okna byste neměli nikdy čistit při přímém slunečním záření. Jinak zaschne čisticí roztok velmi rychle na tabuli a zanechá nepěkné šmouhy.
- Pokud použijete v roztoku příliš čisticích prostředků, může na oknu vzniknout film. Pracujte proto s mycím prostředkem a čističem skel vždy šetrně.
I rámu je třeba věnovat při čištění oken pozornost. Neboť stejně jako okenní tabule je i on vystaven povětrnostním vlivům.
1. Omeťte hrubé nečistoty malým koštětem nebo je odstraňte suchou utěrkou.
2. Následně mokrou utěrkou nebo měkkou houbou rám důkladně očistěte.
3. Při výběru čisticích prostředků zohledněte materiál rámu:
- Pro dřevo existují ochranné prostředky, které chrání před povětrnostními vlivy.
- Plastové rámy lze čistit speciálními antistatickými čističi pro plast.
Kdo má rád klasiku
1. Okna očistěte důkladně houbou nebo utěrkou bez chloupků a omyjte vlažnou vodou s trochou čisticího prostředku.
2. Tekutinu stahujte pohyby ve tvaru osmiček shora dolů a otřete utěrkou.
3. Kůží na okna, utěrkou z mikrovláken nebo utěrkou na nádobí vyleštěte okenní tabuli a odstraňte poslední kapky vody.
Pomocí techniky do vysokého lesku
1. Čisticí prostředky nastříkejte rozprašovací lahví.
2. Hrubé nečistoty uvolněte integrovanou utěrkou z mikrovláken.
3. Vlhkost odsajte vysavačem na okna. Zařízení je vhodné i pro vysoká okna. Díky teleskopické tyči získají nový lesk i těžko přístupné okenní tabule.
Čistič oken pro všechny skleněné plochy v domě
Ten, kdo je již v plném úklidu, se může vysavačem oken postarat i o další skleněné plochy. Vysavač oken se osvědčí i zde jako věrný pomocník při čištění:
- skel aut
- sprchových koutů
- obkladů stěn
- zrcadel
- skleněných stolů
- skleněných dveří
- vitrín
Čištění oken a zrcadel pomocí parního čističe
Parní čističe odvádějí perfektní práci i při čištění skleněných a zrcadlových ploch, obkladů, oken, armatur, sprchových koutů, spár nebo štěrbin.
Před prvním použitím parního čističe proveďte nejprve základní čištění plochy: ruční hubicí s parní utěrkou nejprve zcela otřete skla.
Tipy pro čištění:
- Při velmi studených sklech doporučujeme předehřít ze vzdálenosti přibližně 5 cm.
- Napařte okenní hubicí skleněné plochy.
- Stáhněte gumovou stěrkou (volitelné příslušenství) ve více pruzích "sraženou páru" dolů.
- Abyste zabránili tvorbě šmouh, otírejte gumovou stěrku čas od času utěrkou do sucha.
- Pokud při stahování gumovou stěrkou zůstane na povrchu nějaká kapka vody není to problém, stačí jednoduše otřít utěrkou a výsledek bude bez šmouh.
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