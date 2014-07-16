Mechem zarostlé chodníkové dlaždice
Mechem zarostlé chodníkové dlaždice
Naše praktické případy jasně ukazují, jak správně zacházet s vysokotlakým čističem a na co je zapotřebí dbát.
A se speciálním příslušenstvím se naše přístroje stávají skutečně univerzálními: mokré otryskávání, čištění potrubí, čištění teras nebo odčerpání rybníka - a určitě ještě objevíte další možnosti použití pro Váš přístroj Kärcher!
Při práci dbejte na to, že nárazový tlak je nejvyšší hned za tryskou: to znamená, že odolné nečistoty se čistí s malým odstupem trysky od čištěného objektu, lehké nečistoty nebo citlivé povrchy s větším odstupem.
- Vzhledem k tomu, že mech není jen na povrchu dlaždic silně vrstevnatý, nýbrž sedí také v pórech kamenných dlaždic, používá se k odmechování rotační tryska.
- Ta vytváří rotující vodní paprsek: kombinuje čisticí sílu koncentrovaného bodového paprsku s plošným výkonem plochého paprsku.
- Vysokotlaký paprsek se přitom drží téměř kolmo k povrchu dlaždice a táhne se pomalu ve vzdálenosti cca 20-30 z jednoho okraje mechem zarostlé dlaždice k dalšímu.
- Ochrana před ostříkáním (speciální příslušenství) patřící k rotační trysce Vás přitom ochrání před stříkající vodou.
Vhodné stroje a příslušenství
Vysokotlaký čistič K 2 Premium Home
Na lehké nečistoty.
Ochrana před ostříkáním
Ochrana před ostříkáním pro rotační trysku. Spolehlivě ochrání uživatele před stříkající vodou.
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