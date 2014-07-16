Jak na Čištění koberců
I v dnešní době naleznete koberec v každé domácnosti. Je v oblibě díky různým vlastnostem. Tlumí hluk v místnosti, je teplý a měkký na došlap, v podobě malého běhounu zútulňuje prostor a v neposlední řadě zachycuje běžné znečištění v domácnosti, jako je prach, drobky, apod.
Ať již je koberec položen v jakékoli místnosti, je vždy důležité o něj řádně pečovat. Jak pravidelným vysáváním pomocí kvalitního vysavače, tak mokrou cestou v podobě intenzivního čištění za použití tepovače. Jak koberce čistit a jaké techniky zvolit se dočtete právě zde.
Údržba a čištění koberců
Koberce poskytují vysoký komfort v domácnosti. V halách, chodbách, nebo v obývacím pokoji jsou denně zatěžovány a často i silně znečišťovány. Aby koberec dobře vypadal a zachoval si svůj faktor útulnosti, doporučuje se ho pravidelně vysávat a čistit mokrou cestou.
Proč by se měl koberec čistit suchou i mokrou cestou?
√ odstraní se prach, běžné nečistoty, zvířecí chlupy a roztoči - důležité pro alergiky,
√ udrží se vzhled, kvalita vlákna, zvýší se životnost koberce,
√ odstraní se ošklivé skvrny,
√ nečistoty uchycené hlouběji ve vláknech jsou důkladně odstraněny.
Pravidelnou údržbu koberci dopřejete s použitím vysavače. Na kvalitní povrchové čištění koberce lze využít výkonný vysavač (sáčkový či bezsáčkový vysavač, vysavač s vodním filtrem), nebo tyčový vysavač osazený hubicí s rotujícím kartáčem, s kterým dokonale odstraníte vlasy i zvířecí chlupy.
O hloubkové čištění koberce se postará tepovač (extraktor). Tepovač je přístroj určený na čištění textilních ploch pracující s vodou a čisticím prostředkem. Díky intenzivnímu čištění mokrou cestou lze dokonale odstranit veškeré nečistoty, skvrny, zápach.
Jaké typy koberců existují a jak je čistit?
Typy koberců dle délky vlákna
Délka vlasu určuje typ péče. Koberce s dlouhým vlasem, zejména huňaté koberce, není vhodné čistit mokrou cestou, protože může dojít k poškození či zamotání vlákna. U koberců s krátkým vlasem je většina z nich mokrou cestou čistitelná. Zda je konkrétní koberec s krátkým vlasem pratelný za mokra, závisí na materiálu a savosti a také na použitém lepidle. Lepidlo se může během praní rozpustit, v důsledku čehož lze koberec po vyprání pouze vyhodit. Tyto informace vždy poskytuje výrobce přímo na etiketě výrobku, případně při jeho prodeji.
- ploché koberce, s krátkým vlasem: nejlépe poslouží turbokartáč, tedy hubice s rotačním válcovým kartáčem,
- koberce s různými délkami vlasu: nejlépe poslouží turbokartáč,
- huňaté koberce, koberce s dlouhým vlasem: nejlépe poslouží turbokartáč, není vhodné tepovat pokud výrobce neurčuje jinak,
- cut & loop koberce: vzácné, nejčastěji kombinované s huňatým, proto se nedoporučuje prát za mokra. Abyste se zbavili nečistot, které jsou v koberci hluboko usazené, vyplatí se využít sací výkon vysavače. Čistit je možné tepovačem pokud dovoluje výrobce, ale pouze saponáty, které jsou vhodné na typ použitého materiálu vlákna.
Přírodní koberce
Přírodní koberce a koberečky by měly být pravidelně vysávány a protřepávány. Tento typ koberců nemá rád kartáčování, mytí horkou vodu a velké namáčení. Jsou vhodné pro mokré čištění, včetně tepování, pokud je to uvedeno v informacích od výrobce. Po tepování věnujte pozornost dokonalému a rychlému vysušení.
Druhy přírodních koberců a jak je čistit:
- vlněné koberce: lze prát za mokra,
- bavlněné koberce: lze prát za mokra,
- hedvábné koberce: lze prát za mokra, ale doporučuje se chemické čištění,
- sisalové koberce: lze prát za mokra,
- jutové koberce: koberec se nedoporučuje prát ani čistit (kromě skvrn, které se jemně otírají hadříkem).
Koberce z umělých materiálů
Koberce z umělých materiálů jsou odolnější vůči nečistotám než přírodní vlákna a díky pravidelnému vysávání vypadají skvěle po dlouhou dobu.
Díky zvýšené odolnosti je lze čistit mokrou cestou, tepovat. Nicméně – jako u každého koberce – zkontrolujte na štítku povolený způsob čištění.
Druhy umělých koberců a jak je čistit:
- polypropylenové koberce, včetně modelů PP HS a PP HSF: lze je prát za mokra, ale měly by schnout minimálně 12 hodin,
- akrylové koberce: můžete prát namokro, můžete použít i silné odstraňovače skvrn,
- polyesterové koberce: můžete prát na mokro, můžete použít i silné odstraňovače skvrn,
- Viskózové koberce: lze prát za mokra, použití odstraňovačů skvrn se nedoporučuje.
Čištění koberce mokrou cestou
Mokré čištění kobrců je jeden z nejefektivnějších způsobů intenzivního čištění koberců za použití techniky pracující s vodou. Díky využití vody a vysokého sacího výkonu stroje jsou koberce dokonale proprány - usazeniny, špína a skvrny jsou hygienicky a důkladně odstraněny až z hloubky vláken.
Tepovače - pro důkladné výsledky čištění
Princip tepování
Při tepování se v jednom pracovním kroku do koberce vstříkne tekutina a spolu s nečistotami je ihned zase odsávána.
Tepovače od Kärcheru zajišťují důkladné čištění koberců do hloubky vláken. Čisticí roztok (voda a čisticí prostředek) je pomocí trysky s plochým paprskem vstřikován pod tlakem hluboko do vrstev koberce a velkou sací silou odsáván spolu s uvolněnými nečistotami. Některé modely pracují s vodou až do teploty 50 °C. Důkladně tak odstraníte nejen prach, ale i mastnotu, ulpělé nečistoty.
Hygienicky a čistě
Tepovač Kärcher je skvělý pomocník nejen pro alergiky, k cílové skupině patří běžné domácnosti s dětmi, zvířaty, jelikož tepovač lze také využít na čištění čalounění a matrací, nebo jako vysavače na mokré i suché vysávání.
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Jak na tepování koberců - postup:
Příprava: Nejprve s koberece odstraňte vešketý možný nábytek, koberec vysajte vysavačem. Pro čištění koberce použijte čisticí prostředek doporučený výrobcem tepovače. Na silně znečištěná místa, skvrny lze strojem předem nastříkat čisticí prostředek (čisticí roztok) ze vzdálenosti cca 10 cm. Čisticí prostředek by se měl nechat cca 10 minut působit. Takto ošetřené místo následně vysajte tepovačem.
V případě silně znečištěného koberce lze použít tzv. dvoukrokovou metodu tepování: v prvním kroku předem nanesete s pomocí tepovače čisticí prostředek na celý povrch koberce a necháte 10 minut působit. V druhém kroku koberec následně tepovačem vysajete.
Tepování: Tepujte v souvislých plochách, postupujte hubicí kontstantně plynule. Stroj pod tlakem nastříká čisticí roztok hluboko do vláken koberce. Rozpuštěné nečistoty se ve stejném (jednokroková metoda tepování) nebo v dalším (dvoukroková metoda tepování) pracovním kroku nasají. Detailní postup jak pracovat s tepovačem naleznete zde.
Vyprání čistou vodou: Nyní se koberec opláchne čistou vodou a čisticí roztok/čisticí prostředek včetně zbytkových rozpuštěných nečistot se dočista odsaje.
Sušení: Koberec po čištění nechte dýchat, nezakrývejte, nepřecházejte, nestěhujte zpět nábytek, nez bude koberec dokonale suchý.
Odsávání: Po uschnutí lze koberec důkladně vysát vysavačem.
Tip pro alergiky: vysavač s vodním filtrem
Alternativu k vysávání s filtračním sáčkem představují vysavače s vodním filtrem. Postarají se nejen o koberce bez drobečků, ale i o příjemný a čistý vzduch. Vysavač s vodním filtrem vyfiltruje 99,5 procent všech částeček ze vzduchu, váže nečistoty, roztoče, výtrusy hub a plísní ve vodě a postará se o příjemné klima v místnosti – je mimořádně příjemný pro alergiky. Pozitivní vedlejší účinek: Sáním dojde i k pohlcení nepříjemných pachů v bytě.
Čištění koberce suchou cestou
Základním způsobem péče o koberec je pravidelné a důkladné vysávání. Tato operace obvykle stačí k tomu, abyste se z koberce zbavili vrchní vrstvy prachu a nečistot.
Jaký vysavač zvolit na pravidelné vysávání koberce?
V nabídce naleznte několik kategorií vysavačů, které se liší konstrukcí, která dále určije vlastnosti vysavače a možnosti využití. Při výběru vysavače pro pravidelné a intenzivní čištění koberce věnujte pozornost právě těmto vlastnostem:
1) Sacímu výkonu vysavače - vysavač by měl být schopný dodat dostatečný výkon pro zdvih vláken koberce, aby bylo možné vysát špínu ze všech vrstev.
2) Způsob zachytávání nečistot - sáčkové vysavače, bezsáčkové vysavače, vysvače s vodní filtrací.
3) Účinnost filtrace / způsob filtrace (důležité pro alergiky) - vysavače jsou často dodávány s kvalitním HEPA filtrem v základní konfiguraci. Sledujte i tyto komponenty, stejně tak věnujte pozornost i kvalitě sáčků.
Vysavače je možné osadit doplňkovým příslušenstvím v podobě hubic, kartáčů, nebo hobic s rotujícím kartáčem, které dokáží zvýšit výkon vysavače o několik desítek procent.
TIP: Vysavač s inovativní technologií vodního filtru
Na rozdíl od běžného vysavače s filtračními sáčky pracuje nově vyvinutý Kärcher vysavač s vodním filtrem s přirozenou silou vody, která se vysokým sacím výkonem ve filtru velkou rychlostí rozvíří. Vysáté
nečistoty jsou vedeny vodním vírem, spolehlivě vyfiltrované ze vzduchu a naváží se na
vodní lázeň. Výsledkem je neobyčejně čerstvý, čistý odpadní vzduch.
Jak správně vysávat koberec: postup
Příprava: Postupujte podle základního pravidla úklidu "od shora dolů". Setřete prach z nábytku, odstraňte nečistoty z čalounění.
Překontrolujte vysavač dle pokynů výrobce. Zda je osazen filtry, nádoba / šáček na nečistoty je prázdný, vysavač je osazen správnou hubicí.
Vysávání: Velké nečistoty, velké množství jemných nečistot, nebo právě zašpiněná místa vysajte nejdříve pomocí hubice na ruční vysávání. Pro vysávání hlavní plochy použijte podlahovou hubici, křižujte koberec pomalými tahy sem a tam. Jedině tak nadzdvihnete všechna vlákna a vysajete maximum špíny. Pro vysávání rohů, lišt a prostor okolo nábytku používejte vhodný nástavec.
Uskladnění vysavače: Nedporučujeme zaklízet vysvač v případě, že nebyl před uskladněním zbaven vysátých nečistot a očištěn (filty, příslušenství). Z vysavače vždy ihned odstraňte vysáté nečistoty / především v případě, že obsahují nešistoty mokré či vlhké, rostliného nebo živočišného charakteru.
Jak často vysávat koberec?
Koberec je běžné vysávat pravidelně 1x týdně, spolu se stíráním prachu.
Pokud máte v domácnosti alergiky, malé děti, nebo je právě sezóna alergenů či se zvýšenou prašností, doporučujeme vysávat intenzivně 2x týdně, případně dle potřeby i častěji.
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Nejlepší domácí prostředky pro čištění koberců
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Prášek do pečiva: Prášek do pečiva je skutečný všestranný pomocník v domácnosti, odstraníte s ním totiž i skvrny. Prášek nasypejte na znečištěné místo a opatrně pokropte teplou vodou. Tím se otevřou póry vláken. Po několika hodinách působení prášek do pečiva opět utěrkou odstraňte nebo ho vysajte. Skvrna by již neměla být patrná.
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Soda: Vedle prášku do pečiva je i soda osvědčeným domácím prostředkem na znečištěné koberce. Rozsypte ji rovnoměrně na skvrnu, zvlhčete vodou a nechte působit. Jakmile bude vše suché, vysajte zbytky prášku vysavačem.
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Ocet: Ocet pomůže nejen proti nečistotám a vápenatým usazeninám, nýbrž působí i proti skvrnám. Pro čištění koberců byste měli nejlépe použít octovou esenci, neboť je bezbarvá a lze ji ředit vodou. Smíchejte vodu a octovou esenci v poměru 1:1 a naneste roztok bavlněnou utěrkou na skvrnu. Příslušné místo přitom jen opatrně ošetřujte a poté ještě jednou důkladně setřete čistou vodou.
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Holicí pěna: Dejte pěnu na skvrnu a pomalu ji kartáčem nebo utěrkou zapracujte. Nechte minimálně hodinu působit. Potom můžete pěnu na holení spolu s rozpuštěnými nečistotami opatrně utěrkou odstranit.
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Sůl: Osvědčeným domácím prostředkem na skvrny po červeném vínu je sůl: Skvrnu posypte solí směrem zvenku dovnitř a nechte působit. Zrna soli nasají kapalinu. Po několika hodinách sůl jednoduše vysajte.
U náročných koberců a již zaschlých skvrn, které již nedokážete běžnými čisticími a domácími prostředky odstranit, byste však měli na pomoc přizvat profesionály.
Profesionální čištění koberců (průběžné a hloubkové čištění)
Průběžné čištění koberců, metoda iCapsol
Jakkoli jsou koberce krásné, měkké a pohlcující hluk, čas si na nich vybírá daň a jejich užíváním dochází k znečištění, které se obyčejný domácí vysavač snaži jen těžko odstranit. Abyste prodloužili dobu, než je potřeba provést výměnu krytiny nebo přejít na hloubkové čištění, můžete sami provést v různých intervalech průběžné čištění/mezičištění koberce kompletním vyčištěním za použití příslušné techniky.
Hloubkové čištění koberců
Dokonce ani při pravidelném čištění nedosáhne mezičištění vždy požadovaných výsledků. Právě tehdy musíte přijmout další opatření, aby byl váš koberec čistý a přistoupit na hloubkové čištění. Existují tři hlavní způsoby hloubkového čištění, jak udržet vaše koberce čisté a nedotčené co nejdéle. Extrakce rozprašováním, šamponování mokrého koberce nebo kombinovaná metoda, která kombinuje extrakci rozprašováním s metodou mikrovlákna/příze.
Vhodné přístroje a příslušenství na čištění koberců
Vysavače pro domácnosti
Vysavače tyčové, sáčkové i bezsáčkové pro domácí použití.
Vysavač s vodním filtrem
Vysavač s vodním filtrem vyfiltruje díky vodnímu filtru 99,9 % všech částeček ze vzduchu.
Vysavače pro profesionální použití
Výkonný vysavač pro profesionály lze nasadit i v domácnosti.
Tepovače pro domácnost
Důkladná čistota do hloubky vláken.
Profesionální tepovací stroj
Profesionální výsledky pro náročné.
Impregnace na textil
Vysoce účinná ochrana.
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