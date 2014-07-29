jak na čištění čalounění

Čištění čalounění v domácnosti
Koberec, látková sedačka nebo televizní křeslo se denně starají o vysoký komfort v obývacím pokoji a jsou silně zatěžovány. Aby nábytek dlouho dobře vypadal a zachoval si svůj faktor útulnosti, doporučuje se pravidelné čištění čalounění.
Proč by se měl čalouněný nábytek čistit?
√ udrží se vzhled nábytku
√ odstraní se ošklivé skvrny a nečistoty uchycené hlouběji ve vláknech
√ odstraní se zvířecí chlupy a zdraví škodliví roztoči - důležité pro alergiky
Pro povrchové čištění sedací soupravy jednoduše pohovku vysajte pomocí vysavače. S turbokartáčem na čalounění odstraníte i zvířecí chlupy.
Tepovač (nebo také extraktor s nástřikem) je přístroj na čištění čalounění, který pracuje s vodou a čisticím prostředkem určeným pro strojové čištění textilních povrchů. Tepovač zanechá sedačku beze skvrn a nepříjemného zápachu.
Vyčistěte pohovku a prostory mezi sedáky pomocí vhodného příslušenství. Rychle a bez problémů vysajte prach a drobné nečistoty.
Způsoby čištění čalounění, matrací a autosedaček
S našimi tepovači pro mokré čištění a vysavači pro suché vysávání jednoduše a důkladně vyčistíte i hluboce usazené nečistoty. Speciálně pro majitele domácích mazlíčků nebo alergiky znamená hloubkové čištění nejen pěkný vzhled, ale i čistotou domácnost.
Na suché čištění jsou ideální výkonné sáčkové vysavače nebo vysavače s vodním filtrem doplněné o speciální příslušenství. Turbokartáč na čalounění je ideální na vysávání zvířecích chlupů, takže jednoduše odstraníte spouštěč alergie například na kočičí srst.
Na mokré čištění jsou použijte tepovače. Během intenzivního čištění mokrou cestou zatočíte s prachem, hluboce usazenou špínou uvnitř vláken, ale také se zdraví škodlivými roztoči, kteří se drží nejen v matracích, ale také v čalouněném nábytku. Během tepování v jednom pracovním kroku vysáváte a čistíte důkladně vždy až do hloubky vláken.
Jaké stroje jak a na co využít?
Vysavač s inovativní technologií vodního filtru
Na rozdíl od běžného vysavače s filtračními sáčky pracuje vysavač s vodním filtrem s přirozenou silou vody, která se vysokým sacím výkonem ve filtru velkou rychlostí rozvíří. Vodní vír vysoce efektivně vyfiltruje vysáté nečistoty ze vzduchu a naváže je na vodní lázeň. Výsledkem je neobyčejně čerstvý, čistý odpadní vzduch.
Obzvláště snadné čištění vodního filtru
Opláchněte jednoduše jednotlivé díly vodního filtru pod tekoucím vodou - hotovo. Jde to tak rychle a snadno.
Tepovače - pro důkladné výsledky čištění
Tepovače od Kärcheru zajišťují důkladné čištění textílií do hloubky vláken. Čisticí kapalina je vstřikována pod tlakem hluboko do čalounění a odsávána spolu s uvolněnými nečistotami. Důkladně se tak odstraní mastnoty, nečistoty a pachy.
> Jak vybrat tepovač do domácnosti
Princip tepování
Při tepování se v jednom pracovním kroku do čalounění vstříkne voda s čisticím prostředkem a spolu s nečistotami je ihned zase odsávána.
Jak na tepování čalounění - tipy a rady
Nejprve pár základních tipů a rad, díky kterým dosáhnete hladce požadovaného výsledku.
- Čerstvé skvrny se snažte odstranit vždy ještě dokud jsou vlhké.
- Před čištěním vždy dbejte pokynům výrobce nábytku, jakým způsobem doporučuje čalounění čistit. Pokud tyto informace k dispozici nemáte, otestujte si nejdříve čištění na části čalounění, které je na méně viditelném místě.
- Před samotným tepováním nábytek důkladně vysajte (v závislosti na modelu vysavače mokrá místa případně vynechejte).
- Nábytek tepujte v dobře větrané místnosti.
- Nepodceňujte čas schnutí a nábytek nechte raději volně dýchat delší dobu.
Odstranění skvrn na čalounění
Postup čištění čalounění:
- Nejprve odstraňte z čalounění veškeré povrchové znečištění.
- Vyčistěte postižené místo pomocí tepovače.
- Přejíždějte plynule extrakční hubicí přes znečištěné místo. Stroj pod tlakem nastříká čisticí roztok hluboko do vláken vašeho čalounění a odsaje uvolněnou špínu.
- Intenzivní znečištění čistěte bodově, po vyčištění postiženého místa teprve tepujte celou plochu čalounění.
- Vodorovné plochy odsávejte odzadu k sobě a svislé plochy odspodu nahoru.
- Pokud během čištění používáte čisticí prostředek, čištění opakujte ještě jednou s použitím pouze čisté vody, aby došlo k dokonalému odstranění čisticího prostředku.
- Čalounění po čištění nechte dýchat, nezakrývejte jej.
Čištění matrací s pomocí tepovače
Matrace jsou velmi často sídlem roztočů. Zvláště šupinky kůže v posteli jsou ideálním zdrojem potravy pro tyto nemilé hosty. Pro udržení dobré hygieny matrací je nutné odstranit nejen prach a bakterie, ale také co nejvíce roztočům znepříjemnit podmínky pro jejich reprodukci. Pomocí tepovače (tzv. extraktoru) si v ložnici zajistíte během chvilky příjemné prostředí pro klidný a zdravý spánek.
Postup tepování matrace:
- Sundejte a vyperte prostěradlo, matraci před tepováním vysajte.
- Obzvlášť silně znečištěné skvrny odstraňte pomocí tzv. dvoukrokové metody tepování: v prvním kroku předem nanesete s pomocí tepovače čisticí prostředek na celý povrch koberce a necháte 10 minut působit. V druhém kroku koberec následně tepovačem vysajete.
- Celou matraci tepujte v souvislých plochách, postupujte hubicí kontstantně a plynule.
- V závislosti na stupni znečištění, můžete matraci ještě otočit a vyčistit ji pomocí extraktoru i z druhé strany, v tomto případě dopřejte matraci kvalitní schnutí.
- Pokud používáte čisticí prostředek, tepování zopakujte s použitím pouze čisté vody.
- Po dokončení čištění nechte matraci déle větrat bez potahu, aby dokonale proschla.
Vhodné přístroje a příslušenství
Tepovače pro domácnost
Důkladná čistota do hloubky vláken.
Vysavač s vodním filtrem
Vysavač s vodním filtrem vyfiltruje díky vodnímu filtru 99,9 % všech částeček ze vzduchu.
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