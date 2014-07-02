Turbo sací hubice na čalounění
Praktická hubice vybavená rotujícím kartáčem poháněným vzduchem. Čistí čalounění, křesla, sedačky, pohovky, polštáře, postele atd. Ideální k odstranění zvířecích chlupů. Prac. Šířka 160 mm.
Praktická, ručně vedená hubice s pracovní šířkou 160 mm. Hubice je vybavená rotujícím kartáčem poháněným vzduchem, který uvolní z povrchu i silně ulpívající nečistoty. Čistí polstrování, křesla, sedačky, pohovky, polštáře, postele atd. a odstraňuje obratem ruky zvířecí chlupy a drobečky - samozřejmě i v autě.
Charakteristické znaky a výhody
Pohon vzduchu, rotační kartáč
- Pro odstranění pevně usazených nečistot jako jsou například zvířecí chlupy, z textilních povrchů
- Velmi dobré sání zvířecích chlupů
- Velmi dobré odstranění nečistot i z koberců s vysokým vlasem
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|35
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|200 x 165 x 67
Oblasti použití
- Čalounění
- Interiér vozidla
- Autosedačky