Turbo sací hubice na čalounění

Praktická hubice vybavená rotujícím kartáčem poháněným vzduchem. Čistí čalounění, křesla, sedačky, pohovky, polštáře, postele atd. Ideální k odstranění zvířecích chlupů. Prac. Šířka 160 mm.

Praktická, ručně vedená hubice s pracovní šířkou 160 mm. Hubice je vybavená rotujícím kartáčem poháněným vzduchem, který uvolní z povrchu i silně ulpívající nečistoty. Čistí polstrování, křesla, sedačky, pohovky, polštáře, postele atd. a odstraňuje obratem ruky zvířecí chlupy a drobečky - samozřejmě i v autě.

Charakteristické znaky a výhody
Pohon vzduchu, rotační kartáč
  • Pro odstranění pevně usazených nečistot jako jsou například zvířecí chlupy, z textilních povrchů
  • Velmi dobré sání zvířecích chlupů
  • Velmi dobré odstranění nečistot i z koberců s vysokým vlasem
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Standardní jmenovitý průměr (mm) 35
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 200 x 165 x 67
Kompatibilní přístroje
Oblasti použití
  • Čalounění
  • Interiér vozidla
  • Autosedačky