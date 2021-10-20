ČIŠTĚNÍ PÁROU: HYGIENICKÁ ČISTOTA BEZ CHEMIE
Nejpřirozenější druh čištění, to je ten, kde se nepoužívá žádná chemie. Parní čističe snadno a rychle uvolňují i silně uplívající nečistoty, a dokonce i mastnoty. To vše dokonale hygienicky a bez užití kapky chemie. Parní čističe jsou skvělými parťáky pro různorodé čištění všech tvrdých ploch v domácnosti od koupelny, před obývák až po kuchyni.
Proč vyměnit chemii za čištění párou?
Tajemství čištění párou spočívá v kombinaci rázu páry a teploty. Parní čistič funguje na principu tlakového hrnce: voda se ohřívá v zavřené nádobce parního čističe tak dlouho, až se začne vařit. Tak vznikne pára. Čím vyšší je tlak páry, o to vyšší je jeho rychlost na výstupu – a tím také jeho síla k uvolnění nečistot.
Silně ulpívající nečistoty obsahující tuk během několik sekund zkapalní a uvolní se. Lze tak dosáhnout i na těžko přístupné prostory, a tím je důkladněji vyčistit.
Pára navíc nezanechává vodní kámen ani šmouhy.
7 důvodů pro čištění párou
- Pára čistí zdravě v souladu s životním prostředím – bez čisticích prostředků a s nižší spotřebou vody.
- Zničí 99,99 % všech obalených virů* a bakterií** běžných v domácnosti.
- Chrání především citlivé osoby – nezanechává na čištěném povrchu potenciální zbytky vyvolávající alergiei.
- Pára čistí bez námahy – bez drhnutí a leštění.
- Pára je mnohostranně použitelná – pro čištění kuchyní, koupelen nebo oken, ale i k žehlení a péči o textil.
- Pára šetří čas – jelikož je čištění efetivnější a rychlejší.
- Pára šetří finanční prostředky – jelikož nejsou zapotřebí čisticí prostředky.
Příklady a tipy pro použití páry
Možnosti použití našich parních čističů jsou rozmanité a vedle čištění pára poskytuje vynikající služby i při žehlení a péči o textil. Objevte rozmanité použití páry.
Čištění koupelny a WC
Pro snadné a hygienické čištění obkladů, skleněných a zrcadlových ploch, armatur, spár, štěrbin atd.
Tipy pro čištění:
- Abyste nepoškrábali armatury z chromu a ušlechtilé oceli, používejte trysku s bodovým paprskem.
- Trysku držte blízko u čištěného objektu a vyčkejte, než se vodní kámen rozpustí.
- Pokud ho i přesto nelze uvolnit nebo je na nevhodném místě, pak vybavte trysku kartáčem.
- Přímým napařováním a rychlým pohybem drhnutí se uvolní i ty nejodolnější nánosy nečistot.
- Silnější vrstvy vodního kamene byste měli polít nejprve octem nebo kyselinou citronovou a nechat působit.
- Pravidelné odpařování zamezuje usazování vodního kamene v budoucnu.
Čištění obkladových spár a odpadů
Vyčistěte snadno i spáry a odpady.
Tipy pro čištění:
- Pro cílené čištění spár se hodí tryska s bodovým paprskem, na kterou byste měli navíc nasadit kulatý kartáč.
- Přímým napařováním a rychlým pohybem drhnutí se uvolní i ty nejodolnější nánosy nečistot.
- Po parním čištění plochu vytřete do sucha utěrkou. Pozor na silikonové spáry: tyto napařujte jen krátce, aby byl chráněn materiál.
- Pro uvolnění odtoku ve výlevce od usazenin a nepříjemného zápachu doporučujeme jeho pravidelné napařování: k tomu účelu držte bodovou trysku na odtoku a pusťte páru. Úzkým, silným paprskem páry lze nečistoty jednoduše vypláchnout.
Čištění oken a zrcadel
Před prvním použitím parního čističe proveďte nejprve základní čištění plochy: ruční hubicí s parní utěrkou nejprve zcela otřete skla.
Tipy pro čištění:
- Tip na zimu: Při velmi studených sklech tato předehřejte ze vzdálenosti přibližně 5 cm.
- Napařte okenní hubicí skleněné plochy.
- Stáhněte gumovou stěrkou ve více pruzích "sraženou páru" dolů.
- Abyste zabránili tvorbě šmouh, otírejte gumovou stěrku čas od času utěrkou do sucha.
- Pokud při stahování gumovou stěrkou zůstane na povrchu nějaká kapka vody není to problém, stačí jednoduše otřít utěrkou a výsledek bude bez šmouh.
Odstranění mastných usazenin
Čistěte kuchyň hygienicky a efektivně. Varné desky či digestoře nebylo nikdy snazší držet v čistotě.
Tipy na čištění:
- Zvláště dobrých výsledků dosáhnete se soft utěrkou z plyšového veluru a žlutou utěrkou z mikrovlákna ze sady mikrovláknových utěrek určených do kuchyně.
- Pokud je mastný film již staršího data, nevyhnete se neustálému leštění a drhnutí. V takových případech prosím přidejte vždy páru.
- Utěrku je čas od času třeba vyměnit: hromadí se v ní mastnota.
- Pokud doleštíte čištěnou plochu žlutou utěrkou z mikrovlákna, docílíte zvláště dobrých výsledků čištění beze šmouh.
Čištění podlah párou
Před parním mopováním vždy podlahy předem vysajte.
Tipy pro čištění dlažby:
- Posunujte podlahovou hubici po uvolnění páry plynule sem a tam, přičemž nemusíte neustále přidávat páru.
- Aby byly spáry čisté, měli byste pohybovat hubicí nejen napříč, nýbrž vědomě i diagonálně ke spáře.
Tipy pro čištění laminátových podlah:
- Laminátové podlahy nebo uzavřené parkety (ne naolejované nebo voskované) můžete čistit vždy jen s polovičním množstvím páry. Množství páry se reguluje na parní pistoli.
- Nezůstávejte stát s hubicí vypouštějící páru déle na jednom místě, aby nebyla podlaha příliš vlhká.
- Ošetřujte pouze laminátové podlahy, u kterých jste si jisti, že byly odborně položeny a lepeny.
Parní péče o oblečení
Žehlení i oživění oblečení s všestranným parním čističem.
Tipy na použití:
- S doplňkovou tryskou k péči o textil se oživení oblečení stává hračkou.
- S integrovaným odstraňovačem žmolků odstraníte bez námahy vlasy a žmolky z jednotlivých kusů oblečení.
- Pomačkání závěsů a oblečení jednoduše vyhladíte, aniž byste je předem museli položit na žehlicí prkno.
- Odstraňuje i pachy.
- Kromě toho naše parní čističe můžete využíit i jako žehlicí stanice.
- Podívejte se na kompletní příslušenství k žehlení nebo výhodné sety parních čističů s žehličkou.
Co je ještě dobré vědět?
- Pro snížení doby ohřevu vašeho parního čističe můžete nalít do nádrže teplou vodu.
- Po každém třetím použití vypláchněte nádrž čistou vodou, aby se vyplavily usazeniny vodního kamene.
Postup při odstraňování vodního kamene
- Použijte roztok z vody a prášku na odvápnění.
- Naplňte roztok do nádrže a nechte ho působit alespoň 8 hodin, nejlépe přes noc.
- Poté roztok zcela vylijte a nádrž dvakrát až třikrát vypláchněte studenou vodou, abyste odstranili všechny zbytky.
Důkladné čištění bez užití chemie
Parní čistič Kärcher si poradí i s KORONAVIRY* a BAKTERIEMI**.
Bezpečnostní ventil a ochrana proti nechtěnému spuštění
Využitelný i jako parní mop
Parní žehličky s aktivním odstáváním páry
Žehlicí prkno vhodné i pro jemné látky
PORADÍME VÁM, JAK VYBRAT PARNÍ ČISTIČ
Zaujala vás mnohostrannost a efektivnost parních čističů, ale nevíte si rady který bude ten pravý pro vás? Podívejte se do naší webové poradny > Jak vybrat parní čistič.
TIP pro čištění párou v zaměstnání: profesionální parní čističe
Maximální čistota a hygiena na pracovišti i veřejných prostorách bez užití chemie: o vše se postará pára.
- Certifikovaná dezinfekce bez chemikálií.
- Čistí hospodárně, hygienicky a s ohledem na životní prostředí.
- Vhodné například pro potravinářské provozy, sanitační a zdravotní zařízení nebo třeba wellness a fitness centra.
* Testy ukázaly, že při bodovém čištění v přímém kontaktu s čištěným povrchem po dobu 30 sekund při max. výkonu páry lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: virus vakcínie Ankara).
** Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry, a to za přímého kontaktu s čištěným povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).
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