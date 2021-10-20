ČIŠTĚNÍ PÁROU: HYGIENICKÁ ČISTOTA BEZ CHEMIE

Nejpřirozenější druh čištění, to je ten, kde se nepoužívá žádná chemie. Parní čističe snadno a rychle uvolňují i silně uplívající nečistoty, a dokonce i mastnoty. To vše dokonale hygienicky a bez užití kapky chemie. Parní čističe jsou skvělými parťáky pro různorodé čištění všech tvrdých ploch v domácnosti od koupelny, před obývák až po kuchyni.

Čištění párou

Proč vyměnit chemii za čištění párou?


Tajemství čištění párou spočívá v kombinaci rázu páry a teploty. Parní čistič funguje na principu tlakového hrnce: voda se ohřívá v zavřené nádobce parního čističe tak dlouho, až se začne vařit. Tak vznikne pára. Čím vyšší je tlak páry, o to vyšší je jeho rychlost na výstupu – a tím také jeho síla k uvolnění nečistot.

Silně ulpívající nečistoty obsahující tuk během několik sekund zkapalní a uvolní se. Lze tak dosáhnout i na těžko přístupné prostory, a tím je důkladněji vyčistit.

Pára navíc nezanechává vodní kámen ani šmouhy.

Porentiefe Reinigung mit Dampf

7 důvodů pro čištění párou

  1. Pára čistí zdravě v souladu s životním prostředím – bez čisticích prostředků a s nižší spotřebou vody.
  2. Zničí 99,99 % všech obalených virů* a bakterií** běžných v domácnosti.
  3. Chrání především citlivé osoby – nezanechává na čištěném povrchu potenciální zbytky vyvolávající alergiei.
  4. Pára čistí bez námahy – bez drhnutí a leštění.
  5. Pára je mnohostranně použitelná – pro čištění kuchyní, koupelen nebo oken, ale i k žehlení a péči o textil.
  6. Pára šetří čas – jelikož je čištění efetivnější a rychlejší.
  7. Pára šetří finanční prostředky – jelikož nejsou zapotřebí čisticí prostředky.


Příklady a tipy pro použití páry


Možnosti použití našich parních čističů jsou rozmanité a vedle čištění pára poskytuje vynikající služby i při žehlení a péči o textil. Objevte rozmanité použití páry.

Čištění párou koupelna

Čištění koupelny a WC

Pro snadné a hygienické čištění obkladů, skleněných a zrcadlových ploch, armatur, spár, štěrbin atd.

Tipy pro čištění:

  • Abyste nepoškrábali armatury z chromu a ušlechtilé oceli, používejte trysku s bodovým paprskem.
  • Trysku držte blízko u čištěného objektu a vyčkejte, než se vodní kámen rozpustí.
  • Pokud ho i přesto nelze uvolnit nebo je na nevhodném místě, pak vybavte trysku kartáčem. 
  • Přímým napařováním a rychlým pohybem drhnutí se uvolní i ty nejodolnější nánosy nečistot.
  • Silnější vrstvy vodního kamene byste měli polít nejprve octem nebo kyselinou citronovou a nechat působit.
  • Pravidelné odpařování zamezuje usazování vodního kamene v budoucnu.
Čištění obkladových spár a odpadů párou

Čištění obkladových spár a odpadů

Vyčistěte snadno i spáry a odpady.

Tipy pro čištění:

  • Pro cílené čištění spár se hodí tryska s bodovým paprskem, na kterou byste měli navíc nasadit kulatý kartáč.
  • Přímým napařováním a rychlým pohybem drhnutí se uvolní i ty nejodolnější nánosy nečistot.
  • Po parním čištění plochu vytřete do sucha utěrkou. Pozor na silikonové spáry: tyto napařujte jen krátce, aby byl chráněn materiál.
  • Pro uvolnění odtoku ve výlevce od usazenin a nepříjemného zápachu doporučujeme jeho pravidelné napařování: k tomu účelu držte bodovou trysku na odtoku a pusťte páru. Úzkým, silným paprskem páry lze nečistoty jednoduše vypláchnout.
Čištění oken a zrcadel párou

Čištění oken a zrcadel

Před prvním použitím parního čističe proveďte nejprve základní čištění plochy: ruční hubicí s parní utěrkou nejprve zcela otřete skla.

Tipy pro čištění:

  • Tip na zimu: Při velmi studených sklech tato předehřejte ze vzdálenosti přibližně 5 cm.
  • Napařte okenní hubicí skleněné plochy.
  • Stáhněte gumovou stěrkou ve více pruzích "sraženou páru" dolů.
  • Abyste zabránili tvorbě šmouh, otírejte gumovou stěrku čas od času utěrkou do sucha.
  • Pokud při stahování gumovou stěrkou zůstane na povrchu nějaká kapka vody není to problém, stačí jednoduše otřít utěrkou a výsledek bude bez šmouh.
Parní čištění mastnot

Odstranění mastných usazenin

Čistěte kuchyň hygienicky a efektivně. Varné desky či digestoře nebylo nikdy snazší držet v čistotě.

Tipy na čištění:

  • Zvláště dobrých výsledků dosáhnete se soft utěrkou z plyšového veluru a žlutou utěrkou z mikrovlákna ze sady mikrovláknových utěrek určených do kuchyně.
  • Pokud je mastný film již staršího data, nevyhnete se neustálému leštění a drhnutí. V takových případech prosím přidejte vždy páru.
  • Utěrku je čas od času třeba vyměnit: hromadí se v ní mastnota.
  • Pokud doleštíte čištěnou plochu žlutou utěrkou z mikrovlákna, docílíte zvláště dobrých výsledků čištění beze šmouh.
Čištění podlah párou

Čištění podlah párou

Před parním mopováním vždy podlahy předem vysajte.

Tipy pro čištění dlažby:

  • Posunujte podlahovou hubici po uvolnění páry plynule sem a tam, přičemž nemusíte neustále přidávat páru.
  • Aby byly spáry čisté, měli byste pohybovat hubicí nejen napříč, nýbrž vědomě i diagonálně ke spáře.

Tipy pro čištění laminátových podlah:

  • Laminátové podlahy nebo uzavřené parkety (ne naolejované nebo voskované) můžete čistit vždy jen s polovičním množstvím páry. Množství páry se reguluje na parní pistoli.
  • Nezůstávejte stát s hubicí vypouštějící páru déle na jednom místě, aby nebyla podlaha příliš vlhká.
  • Ošetřujte pouze laminátové podlahy, u kterých jste si jisti, že byly odborně položeny a lepeny.
Oživění oblečení párou

Parní péče o oblečení

Žehlení i oživění oblečení s všestranným parním čističem.

Tipy na použití:

  • S doplňkovou tryskou k péči o textil se oživení oblečení stává hračkou.
  • S integrovaným odstraňovačem žmolků odstraníte bez námahy vlasy a žmolky z jednotlivých kusů oblečení.
  • Pomačkání závěsů a oblečení jednoduše vyhladíte, aniž byste je předem museli položit na žehlicí prkno.
  • Odstraňuje i pachy.

  • Kromě toho naše parní čističe můžete využíit i jako žehlicí stanice. 
  • Podívejte se na kompletní příslušenství k žehlení nebo výhodné sety parních čističů s žehličkou

Co je ještě dobré vědět?

  • Pro snížení doby ohřevu vašeho parního čističe můžete nalít do nádrže teplou vodu.
  • Po každém třetím použití vypláchněte nádrž čistou vodou, aby se vyplavily usazeniny vodního kamene.

Postup při odstraňování vodního kamene

  • Použijte roztok z vody a prášku na odvápnění
  • Naplňte roztok do nádrže a nechte ho působit alespoň 8 hodin, nejlépe přes noc.
  • Poté roztok zcela vylijte a nádrž dvakrát až třikrát vypláchněte studenou vodou, abyste odstranili všechny zbytky.
Důkladné čištění bez užití chemie

Důkladné čištění bez užití chemie

Parní čistič Kärcher si poradí i s KORONAVIRY* a BAKTERIEMI**.

Parní čistič Kärcher si poradí i s KORONAVIRY* a BAKTERIEMI**.

Bezpečný

Bezpečnostní ventil a ochrana proti nechtěnému spuštění

Podlahová hubice EasyFix

Využitelný i jako parní mop

Aktivní odsávání páry

Parní žehličky s aktivním odstáváním páry

Funkce vydouvání

Žehlicí prkno vhodné i pro jemné látky



Zobrazit nabídku Parních čističů
Kärcher radí


PORADÍME VÁM, JAK VYBRAT PARNÍ ČISTIČ

Zaujala vás mnohostrannost a efektivnost parních čističů, ale nevíte si rady který bude ten pravý pro vás? Podívejte se do naší webové poradny Jak vybrat parní čistič.

Profesionální parní čistič

TIP pro čištění párou v zaměstnání: profesionální parní čističe


Maximální čistota a hygiena na pracovišti i veřejných prostorách bez užití chemie: o vše se postará pára. 

  • Certifikovaná dezinfekce bez chemikálií.
  • Čistí hospodárně, hygienicky a s ohledem na životní prostředí.
  • Vhodné například pro potravinářské provozy, sanitační a zdravotní zařízení nebo třeba wellness a fitness centra.


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* Testy ukázaly, že při bodovém čištění v přímém kontaktu s čištěným povrchem po dobu 30 sekund při max. výkonu páry lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: virus vakcínie Ankara).

** Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry, a to za přímého kontaktu s čištěným povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).

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