Hubice pro péči o textil

Textil opět zazáří novotou. Zbavte se žmolků, chloupků, zápachu i nerovností jedním tahem. Pára a inovativní hubice na textil jsou to nejlepší combo.

Žmolky, drobné chloupky a nevzhledné pomačkání se stanou minulostí. Na vaší domácnosti nemusí být znát ani, že ji sdílíte se zvířecími mazlíčky či malými dětmi. Šikovná dvojka pomocníků Kärcher, parní čistič a hubice na textil, se během chvilky postará o nepříjemný zápach a povrchové nečistoty, navíc je také skvělou náhradou za běžnou žehličku. Váš bytový textil i oblečení krásně vyhladí a osvěží jediným tahem.

Charakteristické znaky a výhody
Jemná vlákna
  • Snadné odstranění chloupků a vlásků z textilií
Trvalý výstup páry na trysce
  • Optimální vyhlazení textilií
  • Možné optimální osvěžení látky
Úzká forma
  • Snadné vyhlazení v oblasti rukávů
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 340 x 43 x 39
Oblasti použití
  • Pro obnovu oblečení a textilu (např. záclony, bundy, saka atd.)
  • Všechny oděvy vhodné k žehlení
  • Sada náhradního filtru pro čističku vzduchu AF 20 – pro čištění vzduchu v interiéru
  • Suché nečistoty