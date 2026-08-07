Hubice pro péči o textil
Textil opět zazáří novotou. Zbavte se žmolků, chloupků, zápachu i nerovností jedním tahem. Pára a inovativní hubice na textil jsou to nejlepší combo.
Žmolky, drobné chloupky a nevzhledné pomačkání se stanou minulostí. Na vaší domácnosti nemusí být znát ani, že ji sdílíte se zvířecími mazlíčky či malými dětmi. Šikovná dvojka pomocníků Kärcher, parní čistič a hubice na textil, se během chvilky postará o nepříjemný zápach a povrchové nečistoty, navíc je také skvělou náhradou za běžnou žehličku. Váš bytový textil i oblečení krásně vyhladí a osvěží jediným tahem.
Charakteristické znaky a výhody
Jemná vlákna
- Snadné odstranění chloupků a vlásků z textilií
Trvalý výstup páry na trysce
- Optimální vyhlazení textilií
- Možné optimální osvěžení látky
Úzká forma
- Snadné vyhlazení v oblasti rukávů
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|340 x 43 x 39
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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- SC 3 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 3 EasyFix Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 4 EasyFix + parní žehlička
- SC 4 EasyFix + parní žehlička EasyFinish
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička EasyFinish
- SC 5
- SC 5 + IronKit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix + parní žehlička
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium + parní žehlička
- SI 4 + Iron Kit
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- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém EasyFinish
Oblasti použití
- Pro obnovu oblečení a textilu (např. záclony, bundy, saka atd.)
- Všechny oděvy vhodné k žehlení
- Sada náhradního filtru pro čističku vzduchu AF 20 – pro čištění vzduchu v interiéru
- Suché nečistoty