Sada utěrek z mikrovláken pro kuchyně
Zatočte s ulepenou digestoří, připečenou troubou, zašlou pracovní deskou i ušpiněnou podlahou. Stačí mít to správné vybavení a kuchyňská mastnota už nemá sebemenší šanci.
Vaření bude ve vaší dokonale čisté kuchyni opět radostí. Sada univerzálních utěrek si poradí s každým centimentrem pracovní plochy i kuchyňského náčiní. O podlahu se nejlépe postarají utěrky z mikrovlákna pro bezdotykový systém EasyFix, díky kterému nepřijdete do kontaktu ani s nečistotami. Silně znečištěné hladké povrchy obstará mikrovláknová utěrka stažená kolem dokola gumou. Nikam neklouže a snadno se navléká na ruční hubici. Nerezové povrchy se zase rozzáří novotou pod leštící utěrkou z kvalitního mikrovlákna. Jen v dokonale čisté kuchyni totiž může vzniknout opravdu dobré a hodnotné jídlo. Dejte vaší rodině to nejlepší a uvidíte, že může být i náročný kuchyňský úklid zábavou.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní mikrovlákno
Potah z mikrovláken stažený gumou
Komfortní upínací systém
Nožní pedál na utěrku na podlahu
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
Utěrka na ušlechtilou ocel z vysoce kvalitního mikrovlákna
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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- SC 3 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 3 EasyFix Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 4 EasyFix + parní žehlička
- SC 4 EasyFix + parní žehlička EasyFinish
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička EasyFinish
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix + parní žehlička
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium + parní žehlička
- SI 4 EasyFix Premium parní žehlicí systém EasyFinish
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém EasyFinish
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Pracovní plochy v kuchyni
- Umyvadla/výlevky
- Odsavače par
- Varné desky
- Ušlechtilá ocel
- Lednička (uvnitř /vně)
- Vnitřní stěny skříní, zásuvky
- Obkladové dlaždice