Sada utěrek z mikrovláken pro kuchyně

Zatočte s ulepenou digestoří, připečenou troubou, zašlou pracovní deskou i ušpiněnou podlahou. Stačí mít to správné vybavení a kuchyňská mastnota už nemá sebemenší šanci.

Vaření bude ve vaší dokonale čisté kuchyni opět radostí. Sada univerzálních utěrek si poradí s každým centimentrem pracovní plochy i kuchyňského náčiní. O podlahu se nejlépe postarají utěrky z mikrovlákna pro bezdotykový systém EasyFix, díky kterému nepřijdete do kontaktu ani s nečistotami. Silně znečištěné hladké povrchy obstará mikrovláknová utěrka stažená kolem dokola gumou. Nikam neklouže a snadno se navléká na ruční hubici. Nerezové povrchy se zase rozzáří novotou pod leštící utěrkou z kvalitního mikrovlákna. Jen v dokonale čisté kuchyni totiž může vzniknout opravdu dobré a hodnotné jídlo. Dejte vaší rodině to nejlepší a uvidíte, že může být i náročný kuchyňský úklid zábavou.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní mikrovlákno
Potah z mikrovláken stažený gumou
Komfortní upínací systém
Nožní pedál na utěrku na podlahu
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
Utěrka na ušlechtilou ocel z vysoce kvalitního mikrovlákna
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 345 x 112 x 18
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Pracovní plochy v kuchyni
  • Umyvadla/výlevky
  • Odsavače par
  • Varné desky
  • Ušlechtilá ocel
  • Lednička (uvnitř /vně)
  • Vnitřní stěny skříní, zásuvky
  • Obkladové dlaždice