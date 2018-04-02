Mytí auta svépomocí
Sotva už vidíte skrz špinavé čelní sklo auta? Dobrý výhled z auta je základ. A co vaše dítě? Zanechalo spoustu drobečků a písku na zadních sedačkách? V tuto chvíli nastal čas pro důkladné vyčištění auta zevnitř i zvenku. Se správným vybavením je to hračka – a ještě vás to bude bavit.
Krok za krokem k čistotě
1. Jako první pokropte vozidlo čisticím prostředkem, aby se rozpustili hrubé nečistoty. Dále podle potřeby manuálně nastříkejte čistič disků kol.
2. Následně odstraňte hrubé nečistoty vysokotlakým paprskem.
3. Poté auto očistěte měkkým kartáčem, například WB 60.
4. Na závěr auto opláchněte vodou a nechte uschnout. Ten, kdo chce pracovat mimořádně důkladně, může vůz otřít dosucha hadrem z kůže.
5. Menší skvrny a škrábance, které se při čištění objeví, opravte lakovací tužkou.
Důležité pokyny k použití vysokotlakého čističe:
- Mytí auta provádějte vždy plochým paprskem, a ne rotační tryskou.
- Dodržujte minimální vzdálenost k povrchu 30 cm.
- Čistěte vždy od zdola nahoru, abyste nezapomněli na žádné místo a optimálně jste využili účinek čisticího prostředku.
Zářivý lesk disků kol
K předčištění odstraňte hrubé nečistoty vysokotlakým paprskem.
Vysokotlakým čističem lze odstranit i nečistoty z kol a disků. Pomocí pracovního nástavce Vario Power Jet Short 360° a jeho o 360° nastavitelného kloubu vyčistíte i těžko přístupná místa jako podběhy kol.
Následně očistěte disky houbou a autošampónem.
Úzké meziprostory na discích nebo mezi paprsky lze důkladně očistit kartáčem na disky. V případě silně ulpívajících nečistot nastříkejte bodově čistič disků na příslušná místa.
Čistý interiér pro pocit pohody
Když se auto leskne zvenku, přijde jako další na řadu interiér:
- Nejprve vyjměte všechny volné rohože a koberce z vozu a dobře vyklepejte.
- Poté zbavte celý vnitřní prostor pomocí víceúčelového vysavače hrubých nečistot.
- Při vysávání nezapomeňte mezery v autě. K tomu účelu použijte různé hubice.
Péče o různé povrchy
Povrchy z hladké kůže
• Kožená sedadla se zpravidla lehce čistí. Často již postačí lehce navlhčená bavlněná utěrka nebo utěrka z mikrovláken.
• U silně ulpívajících skvrn pomůže zředěný čistič pro domácnosti nebo čistič kůže.
• Následně po čištění naneste ještě speciální péči pro kůži.
Textilní povrchy
• Pro čištění textilního polstrování sedaček postačí teplá voda s běžnými pracími prostředky.
• Naneste čisticí prostředek froté utěrkou nebo rukavicí z mikrovláken a suchým ručníkem opět z autosedaček vytřete.
• Ještě snazší je čištění pomocí nástřikového extrakčního zařízení.
Plastové povrchy
• Plastové díly jako armatury a chyty můžete příslušným prostředkem rychle opět osvěžit.
• Prostředek nastříkejte na utěrku z mikrovláken a plochy s ní drhněte.
• Opatrnost je žádoucí v prostoru airbagu: Špatné prostředky mohou napadnout místa otevření. Někteří výrobci proto doporučují k čištění pouze čistou vodu.
Skleněné plochy
• Pro čištění ploch nastříkejte nejprve čistič skel, poté za použití vlhké utěrky z mikrovláken a utěrky nezanechávající vlákna otřete sklo a vyleštěte.
• Vysavač oken napomůže ještě rychleji k výsledku beze šmouh: Čisticí roztok jednoduše ze skla vysajte.
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