Měkký mycí kartáč WB 60
Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.
Měkký mycí kartáč s pracovní šířkou 248 mm je vhodný zejména pro čištění větších ploch - ze zimní zahrady přes auta, lodě a karaveny se žaluziemi. Přes vynikající účinek a měkké štětiny může dojít k poškození povrchu. Perfierním ochranným kruhem navíc čistí od nevzhledného poškrábání. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem pro odstranění pevně ulípvajících nečistot jako jsou mouchy, a ergonomicky tvarovanou rukojetí zaručujicí snadnou a pohodlnou manipulaci. Stručně řečeno: ideální řešení pro čištění velkého prostoru kolem domu a zahrady. Měkký univerzální kartáč je vhodný také pro všechny Kärcher hobby vysokotlaké čističe K 2 - K 7 třídy.
Charakteristické znaky a výhody
248 mm pracovní šířka
- Dobrý plošný výkon: ideální k čištění větších ploch.
Gumové pady
- Odstranění odolných nečistot
Nanášení čisticích prostředků
- Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Měkké štětiny šetrné k povrchům
- Šetrné a jemné čištění citlivých povrchů
Obvodový ochranný kruh
- Ochrana povrchu před škrábanci
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|270 x 261 x 177
Oblasti použití
- Vozidla
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Obytné vozy
- Zimní zahrady
- Čištění fotovoltaických systémů
- Žaluzie/rolety
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Zahradní náradí
Příslušenství
Náhradní díly Měkký mycí kartáč WB 60
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.