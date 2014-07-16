Zahradní zavlažování
U Kärcheru naleznete vhodné příslušenství pro zavlažování zahrad a péči o trávníky. Naše čerpadla šetří životní prostředí díky tomu, že využívají dešťovou vodu. Ušetříte tak i za drahou pitnou vodu.
Zahradní čerpadla zajistí efektivní zavlažování
Výkonná čerpadla od Kärcheru se výtečně hodí nejen pro zahradní zavlažování z alternativních zdrojů vody, jako jsou cisterny nebo sudy s dešťovou vodou. O komfortní ovládání se stará praktický spínač.
Se zahradním čerpadlem Kärcher BP Garden snadno a ekonomicky zaopatříte zahradu vodou určenou k zavlažování. Kromě toho čerpají domácí a zahradní čerpadla BP Home & Garden levnou užitkovou vodu do celé domácnosti. Při potřebě vody se přístroje automaticky zapnou - a později zase vypnou. Domácí vodní automaty mohou ve spojení s cisternou zásobovat pračky a splachování toalet v domě a díky konstantnímu provoznímu tlaku je můžete současně využít při zavlažování zahrady. Vícestupňová čerpadla nabízejí nejvyšší výkon, účinnost a tichý provoz, neboť při stejném průtoku jako srovnatelná konkurenční zahradní čerpadla Jet potřebují menší výkon motoru. Tím ušetříte cca 30 % energie. Kromě toho jsou eco!ogic modely vybaveny funkcí O-Watt-Stand-by a tím jsou ještě úspornější.
Kärcher znovuobjevil déšť
Rozsáhlý zavlažovací sortiment od Kärcher nechá rychleji bít srdce milovníků zahrad. Dokonale vzájemně sladěná čerpadla se zavlažovacími produkty zaručují zodpovědné využívání přírodních zdrojů. Tak se vzácná voda využije smysluplně, optimálně a ekologicky. Inovativní technika a přesné senzory zaručují, že voda poteče přesně v takovém množství, jaké rostlinky ke svému růstu potřebují. Pro ničím nenarušenou radost ze zahrádky v souladu s přírodou nabízí společnost Kärcher nejúčinnější postřikovače, postřikovací pistole, hadice, zavlažovací automaty, čerpadla, zástrčkové systémy pro hadice a úložné systémy. Ať už použijete jakýkoliv produkt společnosti Kärcher, vždy to bude to správné rozhodnutí.
Systém Kärcher Rain System® vám usnadní péči o zahradu
Ať už se jedná o živé ploty, květinové záhony, keře nebo bylinky - nový inteligentní zavlažovací systém od Kärcheru, který se svým cíleným, úrovní vlhkosti řízeným zavlažováním postará o každou rostlinku individuálně dle potřeby. Nový systém Kärcher Rain System® spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování. Systém pracuje s tlakem až 4 bar a disponuje 1/2" PVC-hadicí s manžetami pro kapénkovou závlahu a postřikovacími manžetami. Redukce tlaku a filtr k ochraně před tlakovým přetížením a částečkami nečistot mohou být vestavěny dodatečně. Systém Kärcher Rain System™ lze individuálně přizpůsobit jakékoliv zahradě. Spolu se zavlažovacím automatem SensoTimer, kterým se nastaví zavlažování řízené podle potřeby, funguje perfektně.
Od čeho začít?
Během letních měsíců, kdy slunce silně pálí, vaše rostliny potřebují tu správnou vláhu jako nikdy jindy. Pak budou příjemně a krásné kvést. Příslušný zavlažovací systém může tuto práci udělat za vás. Nemusíte se starat o vaši zahradu, když jste pryč, nebo když ji jen prostě jednoduše zapomenete každý den zalít. Tento systém může sledovat vlhkost půdy a na základě toho dávkovat správné množství vody. Díky tomu vaše rostliny dostanou přesně takové množství vody, jaké potřebují. To jistě vyvolává řadu otázek. Jakým správným způsobem zavlažovat zahradu? Co je potřeba zohlednit při výběru zavlažovacího systému? Jak plánovat krok za krokem? Vyzkoušejte zavlažovací systém Kärcher Rain Systém, který dodá vaší zahradě vše, co potřebuje.
Při zavlažování zahrady je nutné správné plánování. Během plánování musíte brát v úvahu individuální potřeby různých typů vegetace, jejich umístění a mnoho dalších faktorů. Než začnete Systém Kärcher Rain System instalovat, měli byste si zmapovat zahradu a zakreslit si všechny jeho prvky – jak ty, které potřebují zavlažování - trávníky, záhony, skalky nebo keře, ale i budovy, pergoly, příjezdové cesty a chodníky. Na takto připravený plán můžete umístit jednotlivé prvky vašeho zavlažovacího systému. Abyste to mohli udělat správně, musíte se seznámit s technickými parametry – zavlažovanou plochou, výdajem nebo tlakem vody. Jakmile vše máte hotovo, rozdělte si zahradu na oblast s vegetací, která vyžaduje podobnou zálivku. Trávník by se měl zalévat jiným způsobem, než záhon (jiný typ zavlažovací trysky.)
Jak na to?
Začněte od začátku, tedy od odběru vody. Od přívodu vody přiveďte hadici na zahradu. Dostaňte ji až na místo, ve kterém budete mít např. trojcestný rozdělovač pro jednotlivé oblasti, které jste si vyčlenili na plánu zahrady. Každá hadice vede od trojcestného rozdělovače k jednotlivým zavlažovačům pro daný typ vegetace. Aby byl zachován dostatečný tlak vody, a tím zajištěna dobrá funkčnost zavlažovačů, nesmí být vzdálenost od trojcestného rozdělovače k rostlinám příliš velká, protože pak by byl tlak na konci až moc nízký.
Celý zavlažovací systém je řízen elektronickým regulátorem SensoTimer – chytré zařízení, které vám umožní přesně naprogramovat časy a délku zavlažování. Provedete automaticky nebo ručně. Programování řídicího modulu je velmi jednoduché díky pěti velkým tlačítkům, a také možnosti rozložení ovládacího panelu. Maximální nastavitelný interval zavlažování je 90 minut. Díky funkci eco!ogic, zavlažování lze odložit o 1 až 7 dní. Kdykoliv můžete také přepnout na ruční ovládání, které dovoluje odložit zavlažování o 24 hodin.
Systém je vybaven čidlem půdní vlhkosti, díky kterému se může dávkovat voda podle potřeby – každé 3 minut odesílá informace o vlhkosti půdy do řídicího systému. Požadovanou hodnotu vlhkosti půdy lze libovolně nastavit v pětistupňovém rozmezí. Zavlažování se spouští automaticky, jakmile vlhkost půdy klesne pod nastavenou hodnotu.
Pro správnou funkčnost zavlažovacího systému je nutný tlak min. 2 bary, nemělo by se však překročit 5 barů. Pokud je tlak příliš nízký, je třeba namontovat čerpadlo a naopak, pokud je příliš vysoký, musíte použít redukční ventil. Systém Kärcher Rain System pracuje s maximálním tlakem 4 bary. Systém má také speciální filtr, který čistí vodu od nečistot.
Systém a jeho části
- Zavlažovací automat – je elektronické zařízení, které programuje, kdy se budou zapínat a vypínat jednotlivé sekce celého systému. K tomu slouží elektrické impulsy vysílané do elektroventilů. Může být umístěn na vnější stěně domu, což je nejběžnější, nebo také uvnitř, např. v kuchyni. Může být napájen ze sítě nebo pomocí baterie. Kromě naprogramovaných časů spuštění systému můžete přepnout na ruční ovládání pro zavlažování mimo předem nastavené hodiny.
- Hadice pro kapénkovou závlahu – hadice s kapajícími tryskami, které jsou umístěny uvnitř a mají různý výdej vody. Trysky jsou také různě umístěny v závislosti na typu vegetace k zalévání. Proto můžete efektivně zavlažovat živý plot i keře nebo stromy rostoucí v určité vzdálenosti od sebe. Hadice pro kapénkovou závlahu můžete rozmístit na povrchu, pod kůru nebo ji zakopat.
- Rozprašovací trysky – malé postřikovače, které jsou skvělé pro květinové záhony nebo skalky. Mají krátký dosah. Jsou vybaveny kolíkem, který se zapichuje do země a tenkou hadicí, tou se přivádí voda. Systém Kärcher Rain Systém se skládá ze tří typů postřikovacích trysek se třemi úhly zavlažování (360°, 180°, 90°) a nastavitelným průtokem vody.
- Senzor půdní vlhkosti – toto zařízení ovládá systém podle stupně vlhkosti půdy.
Systém Kärcher Rain System – proč jej vybrat?
Při výběru konkrétního zavlažovacího systému je třeba zvážit, jaké jsou vaše potřeby a jakou roli by měl systém plnit. Nejlepší je zvolit produkt, který kombinuje hadice pro kapénkovou závlahu, tak i rozprašovací trysky. Tím se liší od ostatních Systém Kärcher Rain System. Umožňuje přesně přizpůsobit způsob zavlažování požadavkům různých typů vegetace na zahradě. Vyplatí se vsadit na systém, ve kterém je senzor půdní vlhkosti – měření je přesnější, než dešťový senzor. Za pozornost určitě stojí kvalita komponentů. Vyplatí se investovat do kvalitnějších materiálů, které vydrží déle. Dalším důležitým faktorem je tlak, pod kterým je voda vystřikována z rozprašovacích trysek. Nesmí být příliš nízké, protože pak by celé zavlažování nebylo účinné. Systém Kärcher Rain Systém funguje s nejoptimálnějším tlakem až 4 bary.
Po instalaci a správném naprogramování systému už nemusíte nic jiného dělat, než obdivovat, jak rostliny krásně rostou a kvetou.
Vhodné přístroje a příslušenství
Zahradní čerpadla
Pro ideální zavlažování zahrad.
Kärcher Rain Box
Ideální startovací sada pro efektivní zahradní zavlažování.
Inovativní sudové čerpadlo
S flexibilním upevněním na okraji sudu.
Ponorná tlaková čerpadla
Pro zavlažování s alternativními zdroji vody.
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