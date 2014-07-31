Zametání

Zametání může být tak jednoduché. Se zametacími stroji Kärcher lze rychle, pohodlně a spolehlivě odstranit nečistoty z chodníčků, garážových vjezdů nebo teras. Veškeré venkovní plochy za chvíli září čistotou - zcela bez namáhavého ohýbání. V tom žádné koště neudrží krok.

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Zametání - 5x rychleji než pomocí koštěte.

Zametání může být tak jednoduché. Zametacími stroji společnosti Kärcher vyčistíte rychle, pohodlně a spolehlivě chodníky, vjezdy do garáží nebo terasy od nečistot. Veškeré venkovní plochy zazáří za krátkou dobu v novém lesku - bez namáhavého ohýbání. Žádné koště s Vámi neudrží krok.

Nejsnadnější vyjímání

Nádobu na zametené nečistoty u zametacích strojů Kärcher lze za účelem vysypání zcela jednoduše vyjmout - uchopit, zvednout, hotovo.

Přednosti a znaky zametacích strojů

Zametací stroj 1

Sám stojí

Nádrže na nečistoty lze jednoduše vyjmout a jsou konstruovány tak, že mohou být bezpečně odstaveny.

Zametací stroj 2

Čistota až do detailu

Dlouhé štětiny postranního kartáče se postarají o důkladnou čistotu i u krajů.

Zametací stroj 3

Flexibilní a komfortní

Madla zametacích strojů jsou výškově nastavitelná a mohou být v případě potřeby zcela sklopena.

Zametací stroj 4

Kompaktní a jednoduchý

Všechny naše zametací stroje několika málo pohyby dobře uložíte. Sklapnout madlo a zametací stroj svisle postavit. Hotovo!

Vhodné stroje a příslušenství

Ručně vedené zametací stroje

Zametání - 5x rychleji než pomocí koštěte.

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