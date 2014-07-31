Zametání
Zametání může být tak jednoduché. Se zametacími stroji Kärcher lze rychle, pohodlně a spolehlivě odstranit nečistoty z chodníčků, garážových vjezdů nebo teras. Veškeré venkovní plochy za chvíli září čistotou - zcela bez namáhavého ohýbání. V tom žádné koště neudrží krok.
Zametání - 5x rychleji než pomocí koštěte.
Zametání může být tak jednoduché. Zametacími stroji společnosti Kärcher vyčistíte rychle, pohodlně a spolehlivě chodníky, vjezdy do garáží nebo terasy od nečistot. Veškeré venkovní plochy zazáří za krátkou dobu v novém lesku - bez namáhavého ohýbání. Žádné koště s Vámi neudrží krok.
Nejsnadnější vyjímání
Nádobu na zametené nečistoty u zametacích strojů Kärcher lze za účelem vysypání zcela jednoduše vyjmout - uchopit, zvednout, hotovo.
Přednosti a znaky zametacích strojů
Sám stojí
Nádrže na nečistoty lze jednoduše vyjmout a jsou konstruovány tak, že mohou být bezpečně odstaveny.
Čistota až do detailu
Dlouhé štětiny postranního kartáče se postarají o důkladnou čistotu i u krajů.
Flexibilní a komfortní
Madla zametacích strojů jsou výškově nastavitelná a mohou být v případě potřeby zcela sklopena.
Kompaktní a jednoduchý
Všechny naše zametací stroje několika málo pohyby dobře uložíte. Sklapnout madlo a zametací stroj svisle postavit. Hotovo!
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