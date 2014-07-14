Čištění karosérie vozidel
Jemná péče nebo účinné čištění - vysokotlaké čističe Kärcher nabízí pro každé čištění perfektní řešení. Tam, kde předtím vládla špína, panuje nyní čistota. S výrobky Kärcher znovu uvedete své špinavé auto do lesku.
Čištění exteriérů automobilů
Vysokotlaké čističe - úplně jednoduše čisté.
Kdo by se chtěl dlouho zdržovat úklidem? Konec konců existují příjemnější činnosti. Ačkoliv: S vysokotlakými čističi se stane i úklid zábavou. Vysoce kvalitní, komfortní a výkonné tlakové myčky Kärcher zvládnou během několika vteřin uvolnit i pevně ulpívající nečistoty. Rychle, snadno a bez námahy očením spínače. A ruce zůstanou stále pěkně čisté. Pohodlněji už to nejde.
Snadné čištění vozidel.
Zářivý lesk - rychleji než kdykoliv předtím: autošampon Kärcher 3 v 1 zaručuje optimální čištění a péči o vozidla všeho druhu. Aktivní mytí uvolňuje bez problémů olejové či mastné znečištění. Formule rychlého schnutí usnadňuje namáhavé leštění vozidel. A formule vysokého lesku zajistí, že se vaše auto leskne opět jako nové. Čisticí prostředek může být nanášen např. pěnovací tryskou Connect ´n ´Clean.
Čištění nové generace.
Revoluční kartáč Power WB 150 je první kartáč, který čistí vysokým tlakem! Kartáč Power čistí rychle, účinně a šetrně všechny plochy v exteriérech. Kartáč Power vyčistí šetrně a účinně i citlivé plochy jako např. autolak.
Tipy & triky pro čištění karoserií
Pokud budete umývat své auto venku, myslete na to, že znečišťování spodní vody je zakázané. Nejprve se tedy informujte, zda je čištění na ulici nebo na vašem pozemku povoleno. Obce mohou mít různá pravidla a regulace.
Prach, špína, ptačí trus a hmyz znečišťují vaše vozidlo. To nejen že nevypadá hezky, ale také poškozuje lak. Ptačí trus byste měli odstranit co nejdříve, protože je agresivní a v tom nejhorším případě může dokonce vyžrat lak.
Nejdůležitější ale je, abyste jako první krok provedli tzv. předmytí. Odstraníte tak dostatečným množstvím vody hrubé nečistoty, aniž byste poškrábali lak. Další tipy a triky se dočtete níže a nebo na našem blogu Svět čištění.
Jednoduše čisté auto - s pomocí vysokotlaké myčky
Aby vaše auto zářilo čistotou co nejrychleji a zůstalo dlouho pěkné, postupujte takto:
Předmytí - odstraňte hrubé nečistoty dostatečným množstvím vody pomocí vysokotlakého paprsku.
Nastříkejte přípravek Kärcher Odstraňovač hmyzu na mřížku chladiče, nárazník a přední sklo.
Na disky kol nastříkejte prostředek Kärcher Čistič disků.
Následně naneste s pomocí funkce nanášení čisticích prostředků nebo speciální pěnovací trysky kompletně na celé vozidlo autošampon Kärcher a nechte ho chvíli působit.
Poté umyjte vozidlo kartáčem směrem odspoda nahoru, aby se optimálně využil účinek čisticího prostředku.
Nyní opláchněte vaše auto čistou vodou a nechte ho uschnout.
Po umytí vozidla je dobrá příležitost k tomu, abyste prohlédli lak a zjistili, zda nemá malé škrábance, které v případě potřeby můžete opravit pomocí lakové fixy.
Tip: Ruční voskování auta je sice velmi namáhavá činnost, ale propůjčí vašemu autu zcela nový lesk.
Rada: pracujte v úsecích a ne na přímém poledním slunci.
Ideální nanášení čisticích prostředků
Ideálního nanešení čisticích prostředků dosáhnete pomocí pěnovací trysky Connect ’n’ Clean FJ 10 C.
Inovativní pěnovací tryska pro vytváření a nanášení účinné pěny je ideální pro mytí auta, motorky atd. či pro používání v kombinaci s prostředky o péči pro kámen, dřevo nebo fasádu. Pěnovací tryska se dodává v sadě s nejrůznějšími čisticími prostředky. Díky praktickému systému rychlé výměny můžete jednotlivé čisticí prostředky velmi rychle vyměňovat.
Zářivý lesk s novým autošamponem Kärcher 3 v 1
Autošampon 3 v 1 zaručuje optimální čištění a péči o vozidla všeho druhu. Aktivní mytí uvolňuje bez problémů olejové či mastné pevně ulpívající nečistoty. Formule rychlého schnutí usnadňuje zatěžující leštění vozidel. A formule vysokého lesku zajistí, že se vaše auto leskne opět jako nové.
Čisticí prostředek může být nanášen např. pěnovací tryskou Connect 'n' Clean. Dalším způsobem nanášení je nasazení lahve s čisticím prostředkem na tlakovou myčku, připonení nasávací hadičky k lahvi nebo je možné nalít čisticí prostředek do nádržky na čisticí prostředky (dle typu vysokotlakého čističe). Autošampon nanášejte v režimu nízkého tlaku, nechte krátce působit a následně důkladně pod vysokým tlakem opláchněte. Další nanesení a omytí posiluje ochranný a pečující účinek.
Vhodné stroje a příslušenství
Jaká tlaková myčka je nejlepší na mytí vozidla?
Na menší automobily můžete vybírat tlakové myčky od třídy K 4. Na větší automobily volte tlakové myčky třídy K 5 nebo K 7.
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Vhodné příslušenství pro mytí vozidel
Připravili jsme pro vás ucelenou nabídku příslušenství, které je vhodné pro čistění vozidel i motocyklů.
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Čisticí a pečující prostředky Kärcher
Šetrné a pečující čisticí prostředky pro vašeho motorového miláčka.
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