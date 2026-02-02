RM 667 Čistič disků Premium, 500ml

S maximálním čistícím výkonem a rychlým působením proti všem nečistotám na všech běžných typech ráfků. Inteligentní změna barvy indikuje aktivní pracovní dobu čističe.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 70 x 100 x 245
Vlastnosti
  • Prémiový čistič na všechny typy ráfků z oceli a lehkých kovů
  • Odstraňuje prach z brzd, otěr z pneumatik, zimní nánosy soli, vápenaté skvrny a zbytky soli
  • Neobsahuje kyseliny a šetrný k materiálům
  • samostatně účinný
  • Dosáhne i těch nejmenších rohů a nejužších úhlů
  • Krátká doba kontaktu
  • S indikátorem výkonu. Načervenalá změna barvy naznačuje, jak se čisticí prostředek v průběhu času projevuje
  • Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
  • Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
RM 667 Čistič disků Premium, 500ml
RM 667 Čistič disků Premium, 500ml
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Varování
  • H302 Zdraví škodlivý při požití.
  • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  • P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P280g Používejte ochranné rukavice.
  • P301+P312a PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P330 Vypláchněte ústa.
  • P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Disky