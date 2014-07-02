Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)

Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.

Pěnovací tryska Connect 'n' Clean FJ 10 C s autošamponem. Rychlovýměnný systém pro nanášení čisticího prostředku umožňuje rychlou výměnu mezi různými čisticími prostředky pouze jedním cvaknutím. Pohodlná regulace dávkování čisticího prostředku na pěnovací trysce (žluté tlačítko). Plochu tryskání lze dle potřeby otáčet. Vhodná pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher tříd K2 - K7.

Charakteristické znaky a výhody
Inovativní pěnovací tryska
  • Vytvoření a nanesení účinné pěny.
V sadě
  • Praktická sada s různými čisticími prostředky.
Systém rychlé výměny
  • Rychlá a pohodlná výměna čisticích prostředků pouze jedním kliknutím.
Dávkování čisticích prostředků
  • Uživatelsky regulovaná spotřeba čisticích prostředků
Průhledná nádrž na čišticí prostředky
  • Objem nádoby je viditelný v každém okamžiku
Specifikace

Technické údaje

Barva antracit
Hmotnost (kg) 1,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 103 x 201 x 260
Kompatibilita Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).

Videa

Oblasti použití
  • Vozidla
  • Obytné vozy
Náhradní díly Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.