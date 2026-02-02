RM 618 Odstraňovač hmyzu, 500ml

Odstraňuje hmyz z lakovaných povrchů, žebrování, zrcadel, oken a plastů.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 70 x 70 x 270
Vlastnosti
  • Okamžitě aktivní receptura pro rychlé a efektivní odstranění hmyzu
  • Velmi šetrný k laku, ozdobným lištám a hliníkovým ráfkům
  • Vysoce ekonomické řešení
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Vyrobeno v Německu
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Varování
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Lakované povrchy
  • Kov
  • Chrom
  • Plast