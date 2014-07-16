Zásobování domácností vodou
Čerpadla pro zásobování domácností vodou
K plně automatizovanému zásobování domácnosti užitkovou vodou (např. praček, splachování toalet, přípoje na dům k zavlažování zahrady). Čerpadla se při potřebě vody automaticky zapnou a později zase vypnou. Funkce 0-Watt-Stand-by u modelů eco!ogic snižuje spotřebu energie. To šetří Vaši peněženku a životní prostředí.
Ekologicky smysluplné využívání vody.
Domácí a zahradní čerpadla řady BP Home & Garden od Kärcheru rozhodujícím způsobem přispívají k využití vody, které je šetrné k přírodním zdrojům. Užitkovou vodu tak lze pomocí domácích a zahradních čerpadel pohodlně, účinně a šetrně k životnímu prostředí použít pro zásobování toalety, pračky a venkovního vodovodního kohoutku.
Vhodné přístroje a příslušenství
Tlakové čerpadlo
Zahradní čerpadlo BP 3 Garden Set Plus je díky sadě sacích a zahradních hadic ihned připravené k použití.
Předsazený filtr
Pro ochranu čerpadel před hrubými částečkami nečistot nebo pískem.
Nasávací hadice k čerpadlu
Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice.
Čerpadlo pro dům a zahradu
Ideální k využívání alternativních zdrojů vody.
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