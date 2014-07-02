Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 3/4"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.

Spirálová hadice odolná vůči podtlaku jako metrové zboží s průměrem 3/4" a celkovou délkou 25 m k dopravě a sání vody. Hadici lze bez problémů individuálně nastříhat podle potřebné délky. V kombinaci s připojovacími kusy Kärcher a sacími filtry Kärcher použitelná jako individuální sací souprava. Ideální k připojení na ponorná čerpadla, zahradní čerpadla a ponorná tlaková čerpadla, ale i k zásobování domácností vodou na domácí automaty na vodu a domácí vodárny.

Charakteristické znaky a výhody
Metrové zboží
  • Délky hadic mohou být individuálně přizpůsobeny. V kombinaci s konektory a sacími filtry může být použita jako samostatná sada sacích hadic.
Vakuově odolná spirálová hadice
  • Flexibilní hadice pro přepravu vody a odčerpání vody.
Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 25
Průměr 3/4″
Barva Černá
Hmotnost (kg) 4,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 4,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 380 x 380 x 152
Oblasti použití
  • Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.