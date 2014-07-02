Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.

Čerpadlové předfiltry k ochraně zahradních čerpadel, domácích automatů a vodáren před hrubými částicemi či pískem.

Vstupní filtry pro běžná zahradní čerpadla, domácí vodárny a domáci automaty na vodu - především pro zařízení bez integrovaného filtru s průtokem do 6.000 l/h. Vstupní filtr chrání účinně čerpadlo před hrubými nečistotami nebo pískem a zvyšuje jeho životnost. Filtrační vložku lze vyjmout pro čištění. Velikost ok jemného filtru činí 250 µm (0,25mm). Je vhodný pro všechna výše uvedená čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).

Charakteristické znaky a výhody
Vyjímatelný filtr
  • Filtr lze čistit pod tekoucí vodou a použít tak opakovaně.
Čerpadlové předfiltry, velké.
  • U čerpadel s průtokem vody až 6000 l/h.
Předfiltry
  • Pro další ochranu čerpadla před hrubými nečistotami a pískem.
Specifikace

Technické údaje

Velikosti Až 6000 l/h velikost ok: 250 μm (0.25 mm)
Velikost ok (mm) 0,25
Barva Černá
Hmotnost (kg) 1,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 122 x 189 x 314
Oblasti použití
  • Pro ochranu ponorného čerpadla před hrubými částicemi nečistot
Náhradní díly Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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