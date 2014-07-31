Vrtání, zametání, vysávání
Vrtání, zametání nebo vysávání - Kärcher nabízí vhodné přístroje pro každé čištění. Vaše domácnost bude zářit čistotou a špína bude jednoduše a rychle odstraněna.
Rychlé a snadné zametání
Na občasné menší nečistoty pokaždé nepotřebujete hned vysavač: bateriové koště KB 5 zde rychle, pohodlně a důkladně uklidí. Bez kabelu a díky bateriovému provozu je všude při ruce a navíc je díky své malé hmotnosti obzvláště praktický. Inteligentní konstrukce koštěte umožňuje zametání až do 1 mm od okraje. Tak můžete na lopatku a košťátko jednoduše zapomenout.
- Chcete-li kartáč vyčistit, jedním pohybem ruky jej můžete odejmout nebo vyměnit.
- Baterii lze odejmout a nabíjet externě. Můžete jednoduše pokračovat v práci s vyměnitelnou baterií (speciální příslušenství).
- Bateriové koště K 55 Plus zametá s postranním kartáčem až do vzdálenosti 1 mm od okraje.
- Velká nádoba na zametené nečistoty lze snadno a pohodlně vyjmout a vyprázdnit.
Multifunkční vysavače
Extrémní sací síla.
Nové a všestranně použitelné multifunkční vysavače Kärcher přesvědčí extrémní sací sílou, příkladnou nízkou spotřebou elektrické energie, novým konceptem vyjmutí filtru jakož i speciálně vyvinutým příslušenstvím.
Nezáleží na tom, zda se jedná o suché, mokré, hrubé nebo jemné nečistoty: Nová generace multifunkčních vysavačů od Kärcheru zajistí vždy optimální zachycení nečistot a perfektní výsledky čištění. Zkrátka: Společnost Kärcher nabízí pro každou potřebu a každý požadavek vhodné řešení - jak pro intenzivní tak i pro příležitostné používání.
Inovativní technika vyjmutí filtru používaná od modelů střední třídy umožňuje komfortní demontáž filtru za několik vteřin. Přitom je plochý skládaný filtr, známý z oblasti Professional, uložený v kazetě v hlavě přístroje - pro mimořádně rychlou demontáž ve dvou krocích. Jednoduše odklopte filtrační kazetu, filtr vyjměte - hotovo!
Přehled výhod: rychlejší a pohodlnější vyjmutí filtru, bez kontaktu s nečistotami, žádný rozptyl prachu.
Zcela nově vyvinuté příslušenství, jako podlahová hubice, trubky, sací hadice nebo rukojeť, zaručují u všech nových modelů perfektní výsledky čištění a maximální komfort při používání. Vysát lze všechny druhy nečistot, a to rychle a beze zbytku.
Přehled výhod: perfektní výsledky čištění, nejvyšší komfort, minimální vynaložení síly, maximální volnost pohybu, bez ucpávání a přerušení práce.
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