Čistá výbava na cestách
Sbalte si turistické boty, sedněte na kolo a vydejte se do krajiny. Abyste se rychle zbavili prachu a bahna na vašem vybavení (boty, kolo, neopren), Kärcher nabízí několik tipů a praktického pomocníka pro téměř každou situaci: mobilní nízkotlaký čistič OC 3.
Čištění neoprenových obleků a vybavení na surfování
Po surfování v moři byste měli své vybavení co nejrychleji zbavit zbytků slané vody, protože neoprenové obleky jinak mohou zkřehnout. Na pláži sice často chybí vhodný zdroj vody na opláchnutí, ale pro čištění na místě je mimořádně vhodný mobilní outdoorový čistič OC 3.
Praktický vedlejší efekt: snadno lze odstranit i písek. Před uložením obleku se však ujistěte, že je dokonale suchý. Podle typu materiálu potřebujete často na tuto operaci velkou trpělivost. Půjde to o něco rychleji, když oblek obrátíte vnitřní stranou ven.
Čisté po turistice a kempování
Správné čištění turistické obuvi
Nejprve odstraňte hrubé nečistoty proudem vody z outdoorového čističe OC 3 a případně si vezměte na pomoc ještě kartáč. Pro důkladné vyčištění vytáhněte šněrovadla a vyjměte vložky.
Vnitřek obuvi vymyjte vodou a saponátem a opláchněte čistou vodou.
Aby se boty dobře vysušily, vycpěte je novinovým papírem. Nikdy je nedávejte na přímé slunce ani pod topení, mohlo by dojít k poškození materiálu.
Nakonec obuv ošetřete vhodným voskem.
Čisté kempingové nádobí
Před návratem domů, nebo než se vyrazí k dalšímu cíli, stojí za to vyčistit kempinkové nádobí, skládací židle a další pomůcky pro kempování. Takže ještě všechno rychle opláchnout pomocí outdoorového čističe OC 3.
Podle toho, kolik věcí je třeba vyčistit, stačí buď 4 litry vody z nádrže, nebo se použije sací hadice z příslušenství Adventure box. Lze jí nasát vodu z velkého kanystru nebo kbelíku. Pokud baterie ke konci dovolené už pomalu dochází, můžete jednoduše použít adaptér do auta a pracovat s energií autobaterie.
Čisticí zóna pro váš domov
Po dobrodružném blátivém putování jste s dětmi opět doma. Nepromokavé kalhoty, bundy a holínky je skvělé pohodlně opláchnout ještě před domem. Pokud není k dispozici zahradní hadice, i zde pomůže nízkotlaký čistič.
Špína zůstane hezky venku. To samé platí i pro dětská jízdní kola, koloběžky nebo jiné hračky. Ve vstupním prostoru domu však ani v tomto případě nesmějí chybět rohožky a připravený starý ručník také často dokáže zázraky.
Vhodné produkty
To by vás mohlo také zajímat:
Tipy jak zabránit hromadění prachu a nečistot v bytě
Kdo by to neznal? Sotva je byt zbaven prachu, začne se usazovat nová šedá vrstva na nábytku a podlahách. A práce začíná od začátku. To může být frustrující. Není se čemu divit, že vykonávání těchto domácích činností patří mezi ty nejméně oblíbené. Zde několik tipů, jak nečistoty přelstít.
Program péče o podlahu
Ušlechtilé parkety, robustní dlažba nebo praktické linoleum – pro každý požadavek bydlení existuje správná podlaha. Ale jak přesto zůstanou různé podlahové krytiny trvale pěkné? Dáme vám několik tipů pro váš byt.
Čistá okna jako královská disciplína
Velká okna a jejich dostatečný počet prosvětlí domov a dodá mu zároveň přátelský vzhled. Déšť, pyly a jemný prach je však rychle znečistí a zkazí výhled. Okna musí také ledacos vydržet, neboť především děti a domácí zvířata často zanechají otisky a skvrny na okenních tabulích. S následujícími tipy se vám čištění oken zdaří beze šmouh.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.