Čištění zahradního nábytku

Nevzhledné skvrny na zahradním nábytku - např. od emisí nebo nánosy z minulé zimy - odstraníte pomocí našich vysokotlakých čističů.

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Zahradní nábytek

Čištění zahradního nábytku

V normálním vodovodním potrubí panuje tlak o přibližně 4 bar. Odtud se čerpá voda zahradní hadicí do vysokotlakého čističe. Tam vytvoří vysokotlaké čerpadlo vodní tlak až do až do 150 bar. Poté vychází voda z malé vysokotlaké trysky jako ostrý spojený paprsek vody s vysokým čisticím účinkem.

Při práci s vysokotlakým čističem ušetříte spoustu peněz a vody:
Zahradní hadice s tlakem 4 bar spotřebuje 3.500 litrů vody za hodinu, vysokotlaký čistič s tlakem 100 bar oproti tomu jen cca 400 litrů za hodinu.

Silné nečistoty nejlépe vyčistíte s mycím kartáčem Kärcher a čisticím prostředkem Kärcher. Vodní filtr spolehlivě ochrání čerpadlo Vašeho vysokotlakého čističe.

Vhodné přístroje a příslušenství

K 2 Premium Home

Na lehké nečistoty.

Kartáč Power

K čištění citlivých ploch bez stříkanců.

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