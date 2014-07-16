Čištění zahradního nábytku
Nevzhledné skvrny na zahradním nábytku - např. od emisí nebo nánosy z minulé zimy - odstraníte pomocí našich vysokotlakých čističů.
Čištění zahradního nábytku
V normálním vodovodním potrubí panuje tlak o přibližně 4 bar. Odtud se čerpá voda zahradní hadicí do vysokotlakého čističe. Tam vytvoří vysokotlaké čerpadlo vodní tlak až do až do 150 bar. Poté vychází voda z malé vysokotlaké trysky jako ostrý spojený paprsek vody s vysokým čisticím účinkem.
Při práci s vysokotlakým čističem ušetříte spoustu peněz a vody:
Zahradní hadice s tlakem 4 bar spotřebuje 3.500 litrů vody za hodinu, vysokotlaký čistič s tlakem 100 bar oproti tomu jen cca 400 litrů za hodinu.
Silné nečistoty nejlépe vyčistíte s mycím kartáčem Kärcher a čisticím prostředkem Kärcher. Vodní filtr spolehlivě ochrání čerpadlo Vašeho vysokotlakého čističe.
Vhodné přístroje a příslušenství
K 2 Premium Home
Na lehké nečistoty.
Kartáč Power
K čištění citlivých ploch bez stříkanců.
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